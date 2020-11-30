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الجزائر: استئناف بعض رحلات الطيران المحلية بدءا من السادس من ديسمبر

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طائرة بوينغ 737-8 دي 6 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تهبط في مطار جنيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
طائرة بوينغ 737-8 دي 6 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تهبط في مطار جنيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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ستسمح الحكومة الجزائرية ابتداء من السادس من ديسمبر/ كانون الأول باستئناف بعض رحلات الطيران المحلية للخطوط الجوية الجزائرية التي علقت منذ مارس/ آذار. وسجلت الشركة، حسب الحكومة، خسارة بحوالي 272 مليون دولار هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا.  

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قررت الحكومة الجزائرية السماح باستئناف بعض رحلات الطيران المحلية بدءا من السادس من ديسمبر/ كانون الأول، وفق ما أعلنته الإثنين.

وتسعى السلطات لتخفيف التأثير المالي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا على شركة الطيران الوطنية المملوكة للدولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الخطوط الجوية الجزائرية ستستأنف كل الرحلات إلى البلدات الجنوبية ونصف رحلاتها من وإلى المطارات الشمالية. وكانت الشركة قد علًقت الرحلات الدولية والمحلية في مارس/ آذار.

وقالت الحكومة إن من المتوقع أن تسجل الخطوط الجوية الجزائرية خسارة بحوالي 272 مليون دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

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