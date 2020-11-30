الجزائر: تبون يغادر المستشفى بألمانيا وسيعود للبلاد في "الأيام القادمة"

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلوح خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المستشفى في ألمانيا الذي نقل إليه قبل أكثر من شهر، وفق ما أعلنه بيان للرئاسة الجزائرية. وقال البيان إن الرئيس سيعود إلى البلاد في "الأيام القادمة".

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أفادت الرئاسة الجزائرية الإثنين في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون غادر المستشفى الذي نقل إليه للعلاج في ألمانيا منذ أكثر من شهر، وسيعود إلى الوطن "في الأيام القادمة".

وأورد البيان: "يطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة".

وأوضح البيان أن تبون (75 عاما) الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا، "يواصل ما تبقى من فترة النقاهة" بعد مغادرته المستشفى.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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