فيروس كورونا: وزارة الصحة التونسية تعلن تمديد حظر التجول حتى نهاية العام

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مددت وزارة الصحة التونسية الأحد حظر التجول الساري في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا. وأعلنت الصحة التونسية أن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/ تشرين الأول للحد من تفشي فيروس كورونا سيستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم مظاهرات عدة.

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نشرت وزارة الصحة التونسية الأحد بيانا على صفحتها الخاصة بفيس بوك ورد فيه تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول في كل أنحاء البلاد، وذلك على خلفية اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تجمعات.

يمنع اجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة

ويبقى محظورا التنقل بين الساعة 20,00 والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (19,00 و4,00 ت غ) طوال أيام الأسبوع واجتماع أكثر من ثلاثين شخصا في المناسبات الخاصة، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

فرانس24/ أ ف ب

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