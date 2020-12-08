أطباء تونس يتظاهرون بعد مصرع زميلهم في حادث سقوط مصعد مستشفى

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أطباء تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإقالة وزير الصحة، الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020

أثار مقتل طبيب شاب في تونس الأسبوع الماضي، في حادث مصعد بالمستشفى الذي يعمل به، حالة من الغليان وسط العاملين في القطاع الصحي بالبلاد وصلت إلى حد المطالبة بإقالة وزير الصحة. وشارك الثلاثاء آلاف الأطباء وموظفو المستشفيات المضربون عن العمل في تظاهرة غاضبة احتجاجا على ضعف الخدمات والبنية التحتية الصحية.

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ما زالت احتجاجات العاملين في القطاع الصحي في تونس مستمرة إثر مصرع طبيب الأسبوع الماضي في حادث مصعد بالمستشفى الذي يعمل به. حيث تظاهر الآلاف من الأطباء وموظفي المستشفيات في تونس الثلاثاء للتنديد بتدهور الخدمات الصحية وسوء حالة المستشفيات.

وقضى الطبيب بدر الدين العلوي (27 عاما) الأسبوع الماضي إثر سقوطه في فتحة المصعد، رغم إبلاغ المسؤولين عن العطل قبل عدة سنوات.

وأثار مصرعه دعوات إلى إقالة وزير الصحة وغضبا إزاء وضع المستشفيات الحكومية والخدمات الصحية وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية في ظل جائحة كوفيد-19.

وتجمع المتظاهرون، الذين حضر عدد كبير منهم بردائهم الأبيض، أمام وزارة الصحة في تونس مطلقين هتافات غاضبة طالت الطبقة السياسية في البلاد.

سوء إدارة

وعلت هتافات منها "قتالين أولادنا سراقين بلادنا" و"الإضراب الإضراب لا جريمة بلا عقاب". كما هتف المتظاهرون أيضا: "ّوزير بلا قرار يبقى في بيته" و"كلنا مع إصلاح منظومة الصحة".

وشارك أطباء وممرضون وموظفو مستشفيات وأساتذة في المظاهرة وكان العديد منهم يرفعون أعلاما تونسية أو صورا للعلوي، حسب تأكيد مصور في وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعاني قطاع الصحة في تونس، الذي فتح أبوابه أمام الاستثمارات الخاصة قبل عقد من الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، من سوء إدارة مزمن ومن الفساد.

وتفاقم الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في تونس وأودى بحياة أكثر من 3500 منهم.

وبحسب آخر المعطيات فإن 13 من المحافظات الـ24 في البلاد لديها أقل من سرير واحد في العناية المركزة لكل 100 ألف مواطن.

فرانس24/ أ ف ب

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