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تونس: وقفة احتجاجية تنديدا بتصريحات النائب محمد العفاس "المعادية للمرأة"

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 5 دقائق

بعد يوم على أعمال العنف التي دارت داخل مجلس النواب التونسي احتجاجا على تصريحات "معادية للمرأة" أطلقها النائب عن "ائتلاف الكرامة" محمد العفاس، قامت ناشطات نسويات ومنظمات حقوقية بوقفة احتجاجية تنديدا بهذه التصريحات. وقالت نبيلة حمزة الناشطة النسوية والعضو في مكتب جمعية النساء الديمقراطيات إن هذه الوقفة تأتي ردا على اتهام العفاس للناشطات النسويات "بالعمالة"، و"بعدم اعترافه بحقوق المرأة ولا بالدستور الذي أوصله إلى مجلس نواب الشعب".