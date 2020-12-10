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الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية: الأمم المتحدة "لن تغير موقفها" والبوليساريو "تأسف"

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مقر الأمم المتحدة في العيون في الصحراء الغربية.
مقر الأمم المتحدة في العيون في الصحراء الغربية. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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عقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الخميس توقيع مرسوم للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، أكدت الأمم المتحدة أن موقفها لن يتغير، بينما أعربت البوليساريو عن "أسفها الشديد" لقرار الولايات المتحدة.

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بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، أكد الناطق باسم الأمين العام لأمم المتحدة الخميس أن موقف أنطونيو غوتيريش لم يتغير حيال الصحراء الغربية.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن "غوتيريش "يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".

البوليساريو "تأسف" لقرار أمريكا

وقال ممثل لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية إن الجبهة "تأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة، مضيفا أن القرار الأمريكي "غريب لكن ليس مفاجئا".

وتابع ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا "هذا (القرار) لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير". ومضى يقول إن البوليساريو ستواصل الكفاح.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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