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وزير الخارجية المغربي: القرار الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية جاء بعد ثلاث سنوات من العمل مع واشنطن

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 10 دقائق

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن مسألة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يتعلق بتحول عام في القضية، وجاء بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل من تبادل لرسائل مع الرئيس الأمريكي وزيارات معلنة وغير معلنة. وأضاف أنه يجب النظر إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية من مجموعة من الزوايا، الزاوية الأولى هي مصدر القرار أي الولايات المتحدة، والزاوية الثانية هي شكله أي أنه مرسوم رئاسي موقع وليس تغريدة، ثم مضمون القرار.