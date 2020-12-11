روسيا تندد بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية وتعتبره "انتهاكا للقانون الدولي"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال مراسم لتسلم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في قاعة ألكسندر في الكرملين في موسكو ، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

نددت روسيا الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي إلى اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله "هذا انتهاك للقانون الدولي". أما إيران من جانبها، فقد نددت بالتطبيع المغربي الإسرائيلي ووصفته "بالخيانة وطعنة في ظهر فلسطين".

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عقب إعلان الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بمغربية الصحراء الغربية، أدانت روسيا الجمعة القرار الأمريكي معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله "هذا انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف أن هذا القرار لا يحترم "قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها الأمريكيون أنفسهم".

وتشكل مسألة وضع الصحراء الغربية موضع خلاف بين المغرب والانفصاليين الصحراويين.

وتدعو جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية، إلى استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، فيما يقترح المغرب الذي يسيطر على أكثر من ثلثي هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة، خطة حكم ذاتي تحت سيادته.

ولفت بوغدانوف إلى أن موسكو تعتبر إقامة العلاقات بين المغرب وإسرائيل "ضرورية لإقامة روابط خصوصا أنه كان هناك دائما جالية يهودية كبيرة في المغرب وقد تم الحفاظ على اتصالات تاريخية وإنسانية".

مسؤول إيراني: تطبيع المغرب مع إسرائيل خيانة لفلسطين

قال حسين أمير عبد اللهيان، وهو مستشار لرئيس البرلمان الإيراني الجمعة إن تطبيع المغرب للعلاقات مع إسرائيل خيانة وطعنة في ظهر فلسطين.

واتفقت إسرائيل والمغرب أمس الخميس على تطبيع العلاقات في اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، ليصبح المغرب رابع بلد عربي ينحي العداوة جانبا مع إسرائيل في الأشهر الأربعة الماضية.

وفي ظل إدارة دونالد ترامب، أصبح المغرب رابع دولة في العالم العربي تعلن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل أو استئنافها في الأشهر الأخيرة، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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