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ريبورتاج: "حانت ساعة الذهاب للمغرب لزيارة قبر جدي" الجالية المغربية في إسرائيل ترحب بقرار التطبيع

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مواطن إسرائيلي من أصول مغربي يعرب عن فرحته باتفاق التطبيع.
مواطن إسرائيلي من أصول مغربي يعرب عن فرحته باتفاق التطبيع. © فرانس24
نص : ليلى عودة
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فيديو : ليلى عودة
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لقي الإعلان عن استئناف الاتصالات بين المغرب وإسرائيل ردود فعل إيجابية بين أفراد الجالية المغربية في إسرائيل. لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لإيجاد إسرائيلي من أصل مغربي في الشوارع أو في المحلات التجارية أو حتى في المناصبِ الرسمية والحساسة، إذ تمثل الجالية المغربية في إسرائيل أكثر 10% من نسبة الإسرائيليين ويعدونَ ثاني أكبر جالية بعد الروسية حسب إحصاءات غير رسمية. تقرير مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة.

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