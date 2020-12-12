إدارة ترامب تبيع المغرب طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بقيمة مليار دولار

مدرعة للجيش المغربي في الرباط. © فاضل سنا - أ ف ب/أرشيف

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلمت الكونغرس بأنها ماضية في عقد صفقة بيع أسلحة موجهة بدقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم وأربع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9بي سي غارديان إلى المغرب في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. ويذكر أن ترامب أعلن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب وأيضا اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.