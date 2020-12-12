إدارة ترامب تبيع المغرب طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بقيمة مليار دولار
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أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلمت الكونغرس بأنها ماضية في عقد صفقة بيع أسلحة موجهة بدقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم وأربع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9بي سي غارديان إلى المغرب في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. ويذكر أن ترامب أعلن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب وأيضا اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت إخطارا للكونغرس بمضيها قدما في بيع طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بدقة بقيمة مليار دولار للمغرب.
وقالت المصادر إن الصفقة تشمل أربع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9بي سي غارديان من صنع شركة جنرال أتوميكس المملوكة للقطاع الخاص وذخائر موجهة بدقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم. من صنع شركات لوكهيد مارتن وريثيون وبوينغ.
فرانس24/ رويترز
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