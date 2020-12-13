الجزائر: تبون يوجه "خطابا للشعب" في أول ظهور علني له منذ إصابته بفيروس كورونا

للمرة الأولى بعد إصابته بفيروس كورونا، ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد عبر التلفزيون العام في خطاب ألقاه غداة الذكرى الأولى لانتخابه. ولفت تبون إلى أنه يمضي فترة نقاهة تستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وكان آخر ظهور علني لتبون في 15 تشرين الأول/أكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

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ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الأولى منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر وخضوعه لحجر في البلاد ثم نقله إلى مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وألقى تبون الذي بدا نحيلا "خطابا للشعب" غداة الذكرى الأولى لانتخابه. وأوضح تبون أن "مرحلة التعافي بدأت وقد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية".

الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة. pic.twitter.com/gyLES1XgtL — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 13, 2020

وأضاف أنه يتابع "يوميا وساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة".

يذكر أن آخر ظهور علني له يعود إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

AR NW GRAB ALGERIE18H00 01:53

فرانس24/ أ ف ب

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