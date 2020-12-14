تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#التطبيع مع إسرائيل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

الجزائريون منقسمون بشأن إمكانية استئناف الرحلات الجوية الدولية

نشرت في:

طائرة بصدد الإقلاع من مطار الجزائر العاصمة.
طائرة بصدد الإقلاع من مطار الجزائر العاصمة. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : أسامة سنوسي
3 دقائق

يترقب الجزائريون استئناف الرحلات الجوية الدولية مع استمرار عمليات التعقيم والتحضيرات في مطارات البلاد. ويرى البعض أن فتح المجال الجوي سيمكن الجزائريين من الالتقاء مجددا بعائلاتهم ويحرك عجلة الاقتصاد. فيما يتخوف البعض الآخر من أن يؤدي استئناف الرحلات الدولية إلى تأزيم الوضع الوبائي في البلاد داعين الحكومة إلى عدم التسرع في فتح الحدود. وكانت وسائل إعلام محلية كشفت عن استئناف الرحلات الدولية تدريجيا في 27 كانون الأول/ ديسمبر. تقرير أسامة سنوسي من الجزائر العاصمة.

إعلان

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.