تونس: أجواء باهتة في سيدي بوزيد تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة الشعبية ضد بن علي

© فتحي بلعيد - أ ف ب

تونسي يمر قرب رسم جداري يمثل التوق إلى الحرية في سيدي بوزيد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

تحتفل محافظة سيدي بوزيد التونسية الخميس بالذكرى العاشرة لاندلاع "الثورة الشعبية" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي إثر إقدام بائع متجول على إحراق نفسه بعد خلاف مع الشرطة. ولئن سادت المظاهر الاحتفالية خلال السنوات الأولى بعد الثورة إلا أنها تبددت بسبب تأزم الوضع المعيشي والاجتماعي خاصة في المناطق الداخلية. ولم تعلن السلطات عن زيارات رسمية لمسؤولين كبار إلى هذه المحافظة.

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تحيي محافظة سيدي بوزيد في وسط تونس الخميس في أجواء باهتة، الذكرى العاشرة لاندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على مسار انتقال ديمقراطي، في أجواء يغيب عنها الطابع الاحتفالي.

ففي 17 كانون الاول/ديسمبر 2010، أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده بعد خلاف شديد مع الشرطة حول بضاعته وعربة الخضار التي كان يكسب رزقه بها في هذه المحافظة المهمشة داخل تونس.

وأدت الاحتجاجات الاجتماعية والصدامات مع الشرطة إلى مقتل حوالي 300 شخص وهروب بن علي إلى خارج البلاد بينما امتدت الاحتجاجات لتشمل دول مجاورة سقطت أنظمتها تباعا.

لكن مظاهر الاحتفال التي كانت سائدة خلال السنوات الأولى بعد الثورة، تبددت بسبب تأزم الوضع المعيشي والاجتماعي خصوصا في المناطق الداخلية.

كما فقدت اللافتة الكبيرة لصورة البوعزيزي في وسط مدينة سيدي بوزيد بريقها بمرور السنوات، وكذلك تمثال عربته.

"طال الانتظار"

في الشارع الرئيسي في وسط سيدي بوزيد، تزين جدران مبان لافتات كتب عليها "عبّدنا لكم طريق الحرية، فسلكتم المنعرجات" و"العنف سلاح الجبناء" و"لا بد من تحويل الشعارات إلى فعل حقيقي". وكتب على تمثال العربة "مانيش مسامح" (لن أسامح).

ويقول جميل البوزيدي الرجل الأربعيني "نحتفل بعشر سنوات إلى الوراء طال انتظار الطبقة السياسية لذلك قررنا عدم انتظار أحد".

أصبحت ذكرى الثورة في المحافظة مناسبة لا لتخليد تاريخ وضع حد للنظام الديكتاتوري وإنما للاحتجاج ضد النظام السياسي القائم و"العاجز" عن ايجاد حلول للوضع الاقتصادي في المنطقة التي تستقبل عادة الوزراء والمسؤولين بالحجارة وعبارة "ارحل".

لم يعلن عن زيارات رسمية لمسؤولين كبار في الدولة إلى المحافظة الخميس. لكن يتوقع أن يزورها الرئيس قيس سعيّد الذي جعل من شعار الثورة "الشعب يريد" عنوانا كبيرا لحملته الانتخابية.

وكان سعيّد أستاذ القانون الدستوري، قد انتخب رئيسا للبلاد أواخر 2019 بتأييد واسع خصوصا من فئة الشباب بعد أن دافع عن مبادئ الثورة.

وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أنه مستعد لتقديم اعتذار الدولة "بدون تأخير" لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الديكتاتورية، في خطوة مهمة في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

وأعلنت بعض المنظمات غير الحكومية في سيدي بوزيد تنظيم احتفالات لإحياء الذكرى.

ويقول الباحث في العلوم السياسية حمزة المؤدب إن "الجو غير ملائم للاحتفال. لا الحكام ولا المحكومون يتوجهون نحو مناخ من الاحتفال لأن هناك حصيلة (تفيد) أن البلاد في وضع سيئ".

"فشل"

يرى المؤدب أنه بالتأكيد "بنت البلاد ديمقراطية بصعوبة، وبالتأكيد أيضا هناك تقدم في الحريات السياسية ولكن وبعد عشر سنوات من الثورة هناك حصيلة فشل".

وتشهد الطبقة السياسية في البلاد انقسامات منذ انتخابات 2019، بينما يزداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي صعوبة مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتتجاوز نسبة البطالة 15 في المئة وتشمل خصوصا الشباب في المناطق الداخلية المهمشة، بينما تدهورت القدرة الشرائية بسبب التضخم. في الوقت نفسه، تحول التجاذبات السياسية دون تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى ومقاومة الفساد.

ويرى المؤدب أن "المؤشرات حمراء والتونسيين في حالة من الغضب وهذا ليس التوقيت المناسب لقيام المسؤولين بزيارات ميدانية".

واستقبل بعض الأهالي من ولاية جندوبة (شمال غرب) رئيس الحكومة هشام المشيشي بهتاف "ارحل" خلال زيارة قام بها منذ أسبوعين بعد حادث وفاة طبيب بسبب عطب في مصعد في مستشفى المنطقة.

وتمثل تزايد الغضب الاجتماعي خلال الأسابيع الفائتة بإغلاق طرقات واعتصامات وتوقيف عمليات إنتاج في مناطق للمطالبة بتأمين وظائف والتنمية وتحسين الخدمات الحكومية.

والطبقة السياسية في البلاد متهمة بإضاعة الوقت في مواضيع غالبا ما تكون وراءها مصالح حزبية ضيقة، حتى أن البرلمان أصبح في المدة الأخيرة مسرحا لخلافات حادة تصل أحيانا إلى حد الاشتباك بالأيدي.

ويواجه "حزب النهضة" الذي يحتل المرتبة الأولى في عدد المقاعد في البرلمان (54 من أصل 217)، صعوبات لتثبيت غالبية مريحة أمام كتل نيابية مشتتة لتبقى تبعا لذلك حكومة المشيشي ضعيفة ودون دعم سياسي قوي داعم لها.

ويؤكد المؤدب أن "الطبقة السياسية فشلت، وتواجه انتقادات كبيرة".

ويضيف متسائلا أنه حتى الرئيس قيس سعيّد الذي انتخب "بأمل كبير بصدد خذلان جزء كبير من الناخبين، لماذا يذهب إلى سيدي بوزيد؟".

وهو يرى أنه "بعد عشر سنوات على الثورة، لم يعد هناك صبر للناس لسماع الخطابات (...) يريدون الانجاز الحقيقي والآن".

إلى ذلك يؤكد مراقبون ان البلاد شهدت انتشارا للفكر المتشدد وتشكلت تنظيمات جهادية مسلحة بعد الثورة أربكت الأمن العام في البلاد بهجمات استهدفت سياحا ورجال أمن وعسكريين. كما هزت الاغتيالات السياسية البلاد وفرضت السلطات حالة طوارئ لا تزال سارية إلى اليوم.

ودفعت ندرة الوظائف العديد من الشباب إلى الهجرة عبر البحر بطريقة غير قانونية باتجاه السواحل الأوروبية. وأحيانا تنتهي مغامراتهم بمأساة ويلقون حتفهم في البحر الأبيض المتوسط.

فرانس24/ أ ف ب

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