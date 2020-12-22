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وفد إسرائيلي على متن أول رحلة تجارية أقلعت من تل أبيب باتجاه الرباط

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صورة أرشيفية لطائرات إسرائيلية في مطار بن غوريون
صورة أرشيفية لطائرات إسرائيلية في مطار بن غوريون © أرشيف/أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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انطلقت صباح الثلاثاء أول رحلة تجارية من تل أبيب باتجاه الرباط على متنها وفد إسرائيلي يرافقه صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر. وتأتي الزيارة في إطار توطيد اتفاق تطبيع العلاقات الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ويتخللها لقاء مع الملك محمد السادس.  

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أقلعت صباح الثلاثاء أول رحلة تجارية مباشرة من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد إسرائيلي-أميركي يترأسه صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر، برفقة المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترأس الوفد الاسرائيلي .

وتهدف الزيارة إلى توطيد اتفاق تطبيع العلاقات الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وسيتخللها لقاء مع الملك محمد السادس.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتفاق الأخير بين اسرائيل والمغرب التي باتت رابع دولة عربية تعلن هذا العام تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية بعد الإمارات والبحرين والسودان.

 

فرانس24/أ ف ب/رويترز

 

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