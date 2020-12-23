التطبيع مع إسرائيل: الصحافة المغربية تدافع عن موقف الرباط و"التزامها" بالقضية الفلسطينية

جانب من مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب وإسرائيل، 22 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ركزت الصحف المغربية على الزيارة التي قام بها الثلاثاء وفدان إسرائيلي وأمريكي للمملكة، والتي جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، واعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وأكدت الصحف على "التزام" المغرب بالقضية الفلسطينية وعلى أولوية قضية الصحراء بالنسبة للمملكة.

إعلان اقرأ المزيد

سلطت الصحف المغربية الصادرة مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء الضوء على زيارة وفدين إسرائيلي وأمريكي يتقدمهما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شباط، للمملكة الثلاثاء، والتي جرى خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات بين الدول الثلاث.

وأتت هذه الزيارة بعد الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

تركيز على أن الاتفاق "استئناف للعلاقات" وليس "تطبيعا"

فتحت عنوان "هذه تفاصيل ’خارطة طريق‘ للتعاون الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل" نقل موقع هيسبريس الإخباري تأكيد وزير خارجية البلاد ناصر بوريطة أن "الاتفاق الموقع أمام الملك محمد السادس يعلن عن عهد جديد في العلاقات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن دول المغرب وإسرائيل وأمريكا ترحب بالفرص التي أثمرتها الجهود الكبيرة التي أدلت إلى اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء".

كذلك ركز الموقع على تذكير بوريطة بـ"موقف المملكة المغربية المنسجم والثابت بخصوص القضية الفلسطينية، وأهمية المحافظة على طابع القدس للديانات السماوية، بالإضافة إلى استحضار مكانة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس، والروابط التي تجمع العاهل المغربي بالجالية اليهودية".

أما صحيفة "لكم" فنقلت مقاطع من نص الإعلان المشترك للدول الثلاث، والذي تحدث عن "مواصلة التعاون في مجالات التجارة، والمالية والاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والسياحة، والماء والفلاحة والأمن الغذائي، والتنمية، والطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية، وغيرها من القطاعات وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه".

كما ركزت الصحيفة على النفي الرسمي المغربي لوجود علاقة بين اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والدولة العبرية، والذي تؤكد على عدم كونه تطبيعا، "إنما استئناف لعلاقات رسمية تم تجميدها".

ونقلت أن الإعلان المشترك أشاد "بـ ’المرسوم الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية حول الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء". وأردف أنه بموجب هذا المرسوم "تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذو المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء".

"هجوم" على النظام الجزائري وتأكيد على أولوية القضية الصحراوية

استغل كثير من كتاب الرأي المغربيين توقيع الاتفاق "لمهاجمة" النظام الجزائري، الداعم الأول لجبهة البوليساريو الداعية لاستقلال الصحراء الغربية، مع تأكيدهم على "تمسك" الرباط بحقوق الشعب الفلسطيني.

ففي موقع هيسبريس وتحت عنوان "الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية" كتب نور الدين زاوش: "حينما تجد أن النظام الجزائري أصابه السُّعار على إثر قرار المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل أكثر مما أصاب أصحاب القضية الفلسطينية أنفسهم، تعلم يقينا بأن الأمر لا يتعلق بالقضية لا من قريب ولا من بعيد؛ بل بمليارات الدولارات التي سيفطن الشعب الجزائري أخيرا إلى أن نظامه الأخرق قد أهدرها من أجل زرع الروح في كيان وهمي لن تقوم له قائمة ولو بإفراغ خزينة الشعب عن آخرها".

وتابع: "إن من يظن بأن المغرب سيفرط في القضية الفلسطينية أو في مبادئها الثابتة فهو إما واهم أو متوهم، أو جاهل أو متجاهل؛ فالسياسة تتلون بأكثر من ألوان الحرباء، والإمساك بخيوط اللعبة جزء من القدرة على التحكم فيها، ولا يفترض في العاقل أن يتوجس خيفة من قرار بلد طاعن في الزمن يضبط قوانين اللعبة ويعرف جيدا من أين تؤكل الكتف".

وأضاف أنه "من الإنصاف أن نذكر بأن إسرائيل لا تستمد قوتها من اعتراف المغرب بها، أو حتى اعتراف العالم أجمع؛ بل تستمده من ترسانتها العسكرية وتقدمها العلمي ومن قوتها على أرض الواقع؛ وبالتالي لا يمكن وصفنا، حينما نعترف بها مقابل اعترافها بالسيادة على صحرائنا، إلا بالتاجر الشاطر الذي يبيع بضاعة بخسة بأغلى الأثمان، علما أن اعترافنا هذا ليس اعترافا بمشروعية الاحتلال الذي ننبذه ونستنكره ونقاومه قدر المستطاع؛ بل هو اعتراف فقط بكون إسرائيل دولة قائمة على أرض الواقع، لها شعب ومؤسسات أمنية وديمقراطية وعسكرية وليست مجموعة ’فيسبوكية‘ تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن الطريقة الإرهابية التي بموجبها تحولت إلى هذا الواقع الأليم".

وخلص إلى القول إن "قضية الصحراء المغربية ليست إلا قضية فلسطين تحت مسمى مغاير... وأن من يدعي بأن المغرب باع فلسطين من أجل صحرائه في الحقيقة يريد بيع صحرائنا مقابل فلسطين".

وتحت عنوان "انكسار الأحلام التوسعية لهواري بومدين وورثته ولرجب أردوغان"، كتب محمد بوبكري على موقع أنفاس بريس: "لقد تأكد أن جنرالات الجزائر وحلفائهم قد دفعوا بـ "البوليساريو" إلى احتلال معبر الكركرات الرابط بين المغرب وأوروبا من جهة، وعدد كبير من الدول الأفريقية من جهة أخرى".

وأضاف: "يكاد يجمع المتتبعون على أن جنرالات الجزائر منذ زمن حكم هواري بومدين يحسدون المغرب على موقعه الجغرافي وخيراته ومؤهلاته البشرية والطبيعية. ويعود ذلك إلى أنهم يعتقدون أن المغرب سيتفوق عليهم مستقبلا، ما يجهض أحلامهم بالاستقواء عليه، وهذا ما دفعهم إلى التصرف بخشونة معه، لأنهم يحسون بأنهم محرومون من منفذ على المحيط الأطلسي... وقد ظل حكام الجزائر خلال العقود الماضية مهووسين بتحقيق هذا الحلم الذي كان وراء خلق هواري بومدين لما يسمى بـ"جبهة البوليساريو". وقد تبخر حلم بومدين وورثته مؤخرا على يد الملك محمد السادس الذي أصبح نموذجا كونيا وأفريقيا. ويعود ذلك إلى بعد نظره وقدرته الفائقة على استشراف المستقبل، حيث أدرك في الوقت المناسب أنه ستكون لأفريقيا مكانة مهمة في المستقبل بالنسبة للاقتصاد العالمي".

واختتم مقالته بالقول إن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعترافها بسيادة المغرب على صحرائه الذي سيليه اعتراف العالم بها، لم يكن نتيجة صفقة أو مقايضة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية (في إشارة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية)، وإنما جاء دفاعا عن الأمن القومي الأمريكي والأوروبي معا، فانتصر الحق على الظلم، والصدق والالتزام على الغدر والكذب، والنزاهة الفكرية والوفاء على المناورة والمخاتلة".

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك