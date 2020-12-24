تونس: قاض يأمر بسجن المرشح السابق لانتخابات الرئاسة قطب الإعلام نبيل القروي

قال المتحدث باسم محكمة القطب القضائي في تونس إن قاضيا أمر الخميس بسجن قطب الإعلام والمرشح للانتخابات الرئاسية الماضية نبيل القروي بشبهة الفساد المالي. ولم يتسن لحد الآن الحصول على تعليق من مساعدي القروي أو حزبه "قلب تونس".

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قال المتحدث باسم محكمة القطب القضائي في تونس إن قاضيا أمر الخميس بسجن قطب الإعلام نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية في 2019 بشبهة الفساد المالي.

والقروي هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مساعدي القروي أو حزبه.

وفي أغسطس/آب 2019 اعتقل القروي ولكن أطلق سراحه بعد بضعة أشهر وسط الانتخابات، غير أن البحث في شبهات الفساد المالي ظل متواصلا.

واعتقل آنذاك بشبهة غسيل الأموال والفساد، وهي نفس القضية التي أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن من أجلها الآن.

وحزب "قلب تونس" هو أحد مكونات ائتلاف برلماني يدعم حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي.

والعام الماضي قال القروي إنه واثق من براءته وإن خصومه السياسيين وتحديدا حزب النهضة الإسلامي هم من كانوا وراء سجنه.

ولكن القروي أصبح الآن حليفا للنهضة في البرلمان.

فرانس24/ رويترز

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