نتانياهو يتحدث مع العاهل المغربي ويدعوه لزيارة إسرائيل

جانب من مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب وإسرائيل، 22 كانون الأول/ديسمبر 2020.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أجرى الجمعة مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل. فيما قال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الملك محمد السادس سلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين اليهود المغاربة والمؤسسة الملكية مؤكدا أن موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية لم يتغير.

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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أجرى اتصالا هاتفيا الجمعة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه إلى زيارة إسرائيل.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين تحدثا عن المضي قدما بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية وأعلن عنه هذا الشهر لتطبيع العلاقات الثنائية. كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع.

من جانبه، قال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الملك محمد السادس سلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين اليهود المغاربة والمؤسسة الملكية. وبينما رحب الملك باستئناف العلاقات مع إسرائيل، فقد قال إن موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية لم يتغير. وتساند الرباط حل الدولتين وبقاء القدس متمتعة بوضع خاص كمدينة للديانات السماوية الثلاث.

ووقعت اسرائيل والمغرب الثلاثاء أربع اتفاقيات ثنائية ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وربط الأنظمة المالية وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات.

ومن المقرر أن تتبادل إسرائيل والمغرب فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية. وأغلقت المغرب مكتب ارتباط لها في تل أبيب عام 2000 مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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