زيارة " تاريخية" لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحراء الغربية

© أ ف ب

مقاتل من جبهة بوليساريو أمام مروحية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية في 5 آذار/مارس 2016.

في زيارة "تاريخية" هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع، عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر السبت زيارة إلى منطقة العيون. وتندرج الزيارة في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 كانون الأول/ديسمبر، يربط بين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية، واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

إعلان اقرأ المزيد

قام مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر السبت بزيارة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "بوليساريو"، وصفتها السفارة الأمريكية في الرباط بأنها "تاريخية".

وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها مسؤول أمريكي رفيع، وتأتي عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة، في قرار يخالف موقف الأمم المتحدة.

وجاء في تغريدة للسفارة الأمريكية في المغرب بالعربية "قام مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر - أسمى دبلوماسي أمريكي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط - بزيارة تاريخية اليوم إلى العيون، حيث استقبله بحرارة والي جهة العيون - الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات".

ومنذ عقود تجري الأمم المتحدة مفاوضات سياسية حول مصير هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

ويسيطر المغرب على ثلثي المنطقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" منذ سنوات بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة بموجب اتفاق وقف إطلاق نار وُقّع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاما.

وتندرج زيارة شينكر في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 كانون الأول/ديسمبر، يربط بين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

والمغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ظل إدارة ترامب، خلال الأشهر الماضية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وينص الاتفاق على فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة في جنوب الصحراء الغربية.

ومن المقرر أن يزور شينكر الأحد المقر الذي ستعتمده البعثة الممثلية الأمريكية بعد لقائه في الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي في الرباط.

ولدى وصوله إلى مدينة العيون إثر جولة إقليمية قادته إلى الجزائر والأردن، زار شينكر مقر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولم تتدخل البعثة حين عمد المغرب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إلى نشر قوات في منطقة عازلة كانت تسيطر عليها الأمم المتحدة، بهدف تأمين الطريق الوحيد إلى غرب إفريقيا في أقصى الجنوب.

ودفع هذا الأمر جبهة بوليساريو إلى التخلي عن وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991 برعاية الأمم المتحدة، كما أدى إلى توترات مع الجزائر من دون أن يستدعي الأمر قرارا من مجلس الأمن الدولي.

وفي الجزائر دعا وزير الخارجيّة الجزائري صبري بوقدوم خلال لقائه شينكر الخميس واشنطن إلى التزام "الحياد" على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولم يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الآن أي موقف في شأن الصحراء الغربية.

ومن الجزائر قال شينكر "لكل إدارة الحق في تقرير سياستها الخارجية"، موضحا أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تدعم "خطة الحكم الذاتي" التي تقترحها الرباط.

وأشار شينكر إلى أن "الولايات المتحدة لا تقيم قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية"، وأن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "لن تنتقل إلى الصحراء الغربية".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك