الجزائر: تبون يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا

© أ ف ب/ أرشيف

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلوح خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات في قدمه تسبب بها فيروس كورونا الذي سبق أن أصيب به، وفق ما أعلنه بيان للرئاسة الجزائرية الأحد.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون عاد إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات في قدمه تسبب بها كوفيد-19 الذي سبق أن أصيب به، وفق ما أعلن التلفزيون العام.

وغادر تبون (75 عاما) إلى برلين من قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة حيث كان في وداعه مسؤولون كبار، وفق المصدر نفسه. وسبق أن تلقى العلاج من فيروس كورونا لشهرين في ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر في 29 كانون الأول/ديسمبر.

وأضافت الرئاسة "إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة".

وتأتي هذه العودة إلى المانيا بعد أقل من أسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد استمرت شهرين.

ولم تصدر أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه.

وعرض التلفزيون العام الأحد مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة حيث كان في وداعه مسؤولون كبار قبل أن يغادر إلى برلين.

وذكر التلفزيون أنه كان مقررا أن يتلقى الرئيس هذا العلاج قبل عودته إلى الجزائر، لكن العملية أرجئت كونها غير ملحة وبسبب التزامات لتبون تتصل ببعض "الملفات الطارئة".

وعاد تبون إلى الجزائر لتوقيع قانون المالية للعام 2021 قبل 31 كانون الأول/ديسمبر وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك