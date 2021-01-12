ريبورتاج: شباب مدينة صفاقس التونسية لا يتردد في ركوب قوارب الموت أملا في حياة أفضل

الهجرة غير الشرعية من صفاقس التونسية © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية بالغة في تونس، لا يتردد بعض شباب مدينة صفاقس الساحلية في المخاطرة بحياته وركوب أمواج البحر العاتية أملا في حياة أفضل، في الضفة الأخرى من المتوسط. هذه المحاولات قد يحالفها النجاح وقد يكبلها الفشل ليكون مآل بعض هؤلاء الموت في أعماق البحر أو الاختفاء، وهو ما يخلف اللوعة والأسى في نفوس الأهالي والأقارب. موفد فرانس 24 إلى تونس محمد فرحات ينقل لنا في إطار ريبورتاجات حول الذكرى العاشرة للثورة التونسية، شهادات لمن يحاولون دون هوادة بلوغ الأراضي الأوروبية خلسة انطلاقا من سواحل صفاقس، وشهادات لمن فقدوا أقاربهم خلال هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر.