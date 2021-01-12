فيروس كورونا: تونس تفرض حجرا صحيا لأربعة أيام بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات

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مقهى شبه فارغ في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

أعلنت الحكومة التونسية على لسان وزير الصحة فوزي مهدي الثلاثاء فرض حجر صحي لمدة أربعة أيام بدءا من الخميس لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بينما المدارس ستبقى مغلقة إلى غاية 24 يناير/ كانون الثاني. كما فرضت إجراءات أخرى للتصدي للوباء، حيث ارتفعت الإصابات بشكل قياسي من جديد، ما انعكس على وحدات العناية المركزة التي أصبحت مكتظة.

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قررت الحكومة التونسية فرض حجر صحي لأربعة أيام بدءا من الخميس، حسب ما أعلنه وزير الصحة التونسي فوزي مهدي الثلاثاء، فيما ستغلق المدارس حتى 24 يناير/ كانون الثاني لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال مهدي إن الموقف حرج للغاية وإن إعطاء اللقاح لن يكون ممكنا قبل فبراير/ شباط.

كما أعلن إجراءات أخرى بينها تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل الأعداد في المكاتب ووسائل النقل، وزيادة ساعات حظر التجول، وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.

وأعلنت تونس الإثنين تسجيل 3047 إصابة وهو رقم قياسي جديد للحالات المؤكدة في يوم واحد. وقالت إن وحدات الرعاية المركزة في معظم المستشفيات العامة أصبحت مكتظة.

ويوم الخميس القادم عطلة رسمية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أنهت الحكم الاستبدادي وأفسحت الطريق للديمقراطية.

ونجح عزل عام سابق في الربيع في احتواء الفيروس، لكنه تسبب في صعوبات مالية كبيرة في بلد، أدت مشاكله الاقتصادية إلى تقويض الثقة في الحكومات الديمقراطية المتعاقبة.

ودعا الرئيس قيس سعيّد إلى عزل جزئي للمناطق التي تنتشر فيها العدوى بوتيرة سريعة.

وحظرت تونس السفر بين مناطق البلاد. ومددت حظر التجول ليلا في أكتوبر/ تشرين الأول، في محاولة لاحتواء الجائحة.

وسيطبق حظر التجول الجديد من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة صباحا.

فرانس24/ رويترز

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