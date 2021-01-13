ريبورتاج - تونس: معاناة منسيي ثورة 14 يناير 2011 في مدينة القصرين وريفها

تعيش مدينة القصرين وسط غرب تونس، وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا. فبعد مرور 10 سنوات على "ثورة الياسمين" لا يزال سكان هذه المدينة، التي شاركت بقوة في الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بن علي، يعانون من البطالة والتهميش. وما زاد الأمر تعقيدا تواجد جيوب الإرهاب في الأرياف قرب جبل السلوم الذي أصبح منطقة عسكرية. الأمر الذي يعيق الحركة الاقتصادية وحياة القرويين الذين يعتمدون كثيرا على الجبل لقطع الحطب ونزع مادة الحلفة. فرانس24 رصدت أجواء هذه المناطق المنسية...

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في حي الزهور الذي يطلق عليه اليوم اسم "حي الشهداء" قرب مدينة القصرين وسط غرب تونس، معاناة السكان وعائلات ضحايا ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 لا تزال متواصلة بعيدا عن أضواء رجال الإعلام والزيارات الرسمية.

هذا الحي الشعبي كان مسرحا كبيرا للاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي أسقطت نظام بن علي. وبالرغم من ذلك وبعد مرور عشر سنوات عن الثورة، بدا كأنه لم يستيقظ من "سباته العميق" الذي كان عليه قبل الثورة. سبات دام عشر سنوات دون أن تلتفت السلطات التونسية إلى سكانه وغيره.

أحد شوارع حي الزهور في مدينة القصرين، الذي تحول إلى حي الشهداء بعد ثورة يناير 2011. © طاهر هاني فرانس24

المنازل هنا صغيرة لا يتعدى عدد طوابقها الاثنين، تفرقها أزقة متعرجة وضيقة، بعضها غير معبد يصعب على لسيارات المرور عبرها.

كتب شبان حي الزهور تاريخ تونس الجديد "بحبر من الدماء" إذ قتل وجرح العديد منهم خلال احتجاجات يناير 2011 مثل الشاب محمد النصري الذي توفى برصاص قوات الأمن. وكان عمره 20 عاما.

"الدولة التونسية لم تنصف شهداء وجرحى الثورة"

وزارت فرانس24 عائلة الشاب والتقت بأخيه الذي لا يزال يطالب السلطات التونسية بأن تعترف به كشهيد للثورة وتنشر اسمه على قائمة الشهداء الذين قتلوا خلال الاحتجاجات وتمنح لها تعويضات مادية.

"نحن الثورة" شعار كتب على جدار ورفعه شبان القصرين خلال ثورة يناير 2011. © طاهر هاني فرانس24

لكن على الرغم من مرور 10 سنوات عن هذا الحدث التاريخي، لم يتغير وضع هذه العائلة.

وقال أخو محمد " الشعار ’شغل، كرامة وعدالة‘ الذي رفعناه قبل 10 سنوات لم نر منه شيئا. الدولة التونسية لم تنصف شهداء وجرحى الثورة. بالعكس أولاد الفقراء والضعفاء ماتوا خلال الثورة واستفاد منها الأغنياء ورجال الأعمال والسياسيين".

وأضاف "شباب حي الزهور خاصة والقصرين عامة يعانون من البطالة. حتى الحرية التي خرجنا من أجلها أصبحت مفقودة، ناهيك عن كرامتنا التي أهانوها". وتساءل "هل نحن (أي عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية) في مرحلة إقصاء وتهميش أو انتقام من طرف الدولة التي لم نرى منها شيء".

وأمام سكوت السلطات التونسية، يفكر هذا الشاب باللجوء إلى منظمات عالمية أو سفارات أجنبية في تونس العاصمة لكي تدافع على حقوق عائلته وتسترجع كرامة أخيه كما يقول.

"نحن قمنا بالثورة والأقوياء ينعمون بها اليوم"

وأضافت من جهتها والدة الشاب محمد نصري، التي تعاني من مشاكل صحية كثيرة "نطلب من رئيس الحكومة أن يعطينا حق أولادنا ويلتفت إلينا. ولدي مات شهيدا ولن يعوض ولو بكل كنوز الدنيا".

أم فقدت ابنها خلال ثورة يناير 2011 بالقصرين وتطالب الدولة التونسية أن تعترف به رسميا كشهيد للثورة. © طاهر هاني فرانس24

نفس المشكلة يعاني منها الشاب ناجي شعبان (33 عاما) الذي جرح بطلقتي رصاص خلال مواجهات مع الشرطة في القصرين إبان أيام الثورة.

وصرح لفرانس24 "كنت أريد أن أساعد بعض الأصدقاء الذين تعرضوا إلى الغاز المسيل للدموع، فتلقيت رصاصتين على مستوى الظهر والصدر ونقلت إلى المستشفى حيث بقيت 27 يوما في العناية المركزة".

ناجي شعبان(33 عاما) جرح برصاصتين في الصدر خلال ثورة الياسمين بمدينة القصرين. اليوم لا يزال يطالب بحقوقه. قال لفرانس24:" نحن قمنا بالثورة والاقوياء ينعمون بها اليوم" #تونس pic.twitter.com/NPxMY8rToc — Tahar Hani (@taharhani) January 12, 2021

وعندما سألناه كيف ينظر إلى ثورة يناير 2011، أجاب ضاحكا "ثورة؟ عن أية ثورة تتحدث؟ لم نرَ منها شيئا. نحن قمنا بالثورة والأقوياء يتمتعون بها اليوم".

وتابع "لم نأخذ حقوقنا كاملة. اليوم نحن من يدفع تكلفة العلاج والأدوية وليس الدولة. لا يوجد مستقبل في هذا البلد. لو لا وظيفتي العمومية وعائلتي، لما هاجرت أو "حرقت" إلى الخارج".

الإرهاب يهدد أيضا حياة سكان القصرين

حتى أن ناجي شعبان عبر عن ندمه في المشاركة في الثورة بسبب "الوعود الزائفة التي أطلقتها الحكومات التونسية المتعاقبة"، مضيفا "لو بقي بن علي، لكان الوضع أحسن لأنه في عهده كانت 10 دنانير تكفي لملء قفة بالخضر والفواكه. أُفضّل بن علي عن العصابة التي جاءت بعده".

وإضافة إلى غياب الآفاق الاجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة، يعاني أيضا سكان القصرين، خاصة أولئك الذين يسكنون في حاسي الفريد قرب جبل السلوم، من الإرهاب الذي غير نمط حياتهم بعدما كانوا يعيشون ويرتزقون من هاته الجبال الشاسعة والقاحلة.

وقبل نحو شهر تقريبا، قام إرهابيون بذبح شاب يدعى عقبه ينتمي إلى عائلة الذيبي التي تسكن حاسي الفريد.

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هذه الفاجعة زادت من حدة خوف القرويين وسكان الأرياف المجاورة لمدينة القصرين. وبالرغم من انتشار وحدات من الجيش التونسي في الجبال وإعلان منطقة السلوم منطقة عسكرية، إلا أن الإرهاب لا يزال يهدد حياة هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون أي مفر أو مكان آخر يلجؤون إليه حسب شهاداتهم.

"الجبال هي مصدر رزقنا اليومي"

مصطفي الذيبي ينتمي إلى قبيلة العثامنية في أسفل جبل السلوم لا يدري كيف سيعمل في حال استمرت الأوضاع على حالها. يعمل كموسيقي محترف وعازف على آلة "القصبة" لكن الوضع الأمني المتدهور وانتشار وباء فيروس كورونا خربا حياته الفنية كليا.

وقال لفرانس24 "الحياة أصبحت صعبة جدا هنا بسبب التهديدات الإرهابية. فلا نستطيع مثلا أن نذهب إلى الجبل لكي نقطع الحطب وننزع مادة الحلفة بالرغم من أن هاتين المادتين مصدر لرزقنا اليومي".

وأضاف "ابني يعاني من البطالة وأنا أيضا. والدتي هي التي تصرف علينا بفضل المعاش الذي تقدمه لها الدولة (180 دينار). هل هذا معقول؟"

وأمام غياب الحل، يفكر مصطفى بجدية في مغادرة القرية التي يعيش فيها منذ ولادته ويذهب رفقة عائلته إلى مدينة كبيرة يعمل فيها كفلاح أو يفتح محلا تجاريا إذا تمكن من الحصول على قرض تجاري.

وشرح "لا نملك منازل أخرى نلجأ إليها هربا من الإرهاب ولا أموالا لنغير حياتنا إلى الأحسن. لا نملك أي شيء. كأننا لسنا تونسيين".

واكب مصطفى أحداث الثورة مثل "باقي التونسيين" كما قال و"فرح بسقوط النظام السابق" لكن اليوم يشعر بالندم والحيرة.

Mustapha Al Dhibi, musicien professionnel, vit dans un village reculé dans la montagne de Seloum à Kasserine. En plus de sa condition humaine difficile, sa famille et d’autres villageois font faces aux menaces terroristes. Pour oublier son quotidien, il joue du ney” #Tunisie pic.twitter.com/uQkukEqiKX — Tahar Hani (@taharhani) January 12, 2021

"قبل عشر سنوات، كنا ننعم بالأمن والأمان. نسافر إلى كل مكان ونسهر لغاية الصباح ونقيم الحفلات. أما اليوم فلا نستطيع أن نتحرك في وضوح النهار".

وفي انتظار أن يتحسن الوضع الاقتصادي لتونس وتنتهي جائحة فيروس كورونا، يحاول مصطفى أن يخفف من معاناته ومن معاناة عائلته بالموسيقى، إذ يعزف من حين إلى أخر أغاني عربية أصيلة بآلة "القصبة" أو الناي لعل جبال السلوم تعيد له الصدى وتفتح له الآفاق....

طاهر هاني، موفد فرانس24 إلى القصرين/تونس

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