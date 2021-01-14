تونس: الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي تمر في ظل حجر صحي عام وغياب للمظاهرات بسبب فيروس كورونا

تونسي يمر قرب رسم جداري يمثل التوق إلى الحرية في سيدي بوزيد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

يحيي التونسيون الخميس بالذكرى العاشرة لثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي. لكن هذا العام لن ينزل المتظاهرون إلى الشوارع كما جرت العادة، إذ أعلنت السلطات الثلاثاء حجرا صحيا لأربعة أيام بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

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تمر الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق الراحل زين العابدين بن علي وسط حجر صحي عام في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، ما يحول دون نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وتعليقا على ذلك قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي "كان من المفروض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة (في وسط العاصمة التونسية) للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب".

ويستدرك "لكن يوم 14 كانون الثاني/يناير سأبقى في البيت للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لأن الأزمة الصحية شديدة ويجب اتخاذ إجراءات قوية".

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ويشار إلى أن البلاد تسجل البلاد منذ أسابيع أكثر من خمسين وفاة يوميا. وحذر العديد من المسؤولين في القطاع الصحي من مشاكل في توفير أسرّة الأكسجين والإنعاش في عدد من المستشفيات في المحافظات.

من جانبه دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس (وسط) وقفصة (غرب)، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.

وبعد مرور عقد من الزمن على ثورة تطالب بالكرامة، يشعر العديد من التونسيين بالإحباط تغذيه نسبة البطالة المرتفعة والتضخم وتدهور القطاع الصحي. وفاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عددا كبيرا من الوظائف.

ويذكر أنه في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وبعد أسابيع من احتجاجات سلمية بدأت إثر إقدام بائع الخضار المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في محافظة سيدي بوزيد (وسط) المهمشة، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وفي شارع الحبيب بو رقيبة، وطالبوا برحيل نظام بن علي.

وغادر بن علي في تلك الليلة تونس نحو السعودية حيث عاش في المنفى بضع سنوات بعيدا عن الأضواء، قبل وفاته في 2019.

وتمكنت تونس، وحدها بين ما صار يعرف بدول "الربيع العربي"، من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، بينما دخلت الدول الأخرى إما في فوضى وغياب للأمن أو عادت الى أنظمة دكتاتورية تحكم فيها السلطة بقبضة من حديد.

فرانس24/ أ ف ب

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