ترامب يمنح العاهل المغربي محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

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منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لـ"تأثيره الإيجابي" على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيرا خصوصا إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى للعاهل المغربي محمد السادس لـ"تأثيره الإيجابي" على المشهد السياسي في الشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكسر ترامب الذي يرى في تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل إنجازا رئيسيا لرئاسته في الخارج الشهر الماضي، عقودا من الدبلوماسية بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، بينما تعهد المغرب بتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وقال البيت الأبيض إنه قدم للملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى قبل خمسة أيام من رحيل ترامب في مراسم خاصة في واشنطن حضره سفير المغرب.

واستحدثت هذه الجائزة العسكرية لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وكان منحها متوقفا إلى أن قام ترامب بإحيائها. ومنح ترامب الوسام الشهر الماضي إلى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضا.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا الوسام يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

"أثر إيجابي"

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة".

وأضاف "إن رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد (السياسي) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ما يمثل "بداية عهد جديد من الأمن والازدهار لبلدينا وللعالم".

وشارك ديفيد شينكر كبير مسؤولي وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط الجمعة مع المغرب في مؤتمر افتراضي حول الصحراء الغربية ركز على موقف ترامب.

وقال بيان مشترك أن أربعين دولة شاركت في المؤتمر بينها 27 على مستوى وزاري. وأضاف أن "المشاركين التزموا مواصلة مناصرة حل يقوم على استخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية".

وذكرت وزارة الخارجية المغربية أن بين الدول المشاركة حلفاء عربا للمغرب وبلدانا نامية أصغر وكذلك فرنسا.

ولم يتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن الإبقاء على اعتراف ترامب بالسيادة المغربية في الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي تشهد توترا منذ سبعينات القرن الماضي وتطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها.

ويسيطر المغرب على الجزء الأكبر من الصحراء الغربية لكن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادته عليها.

فرانس24/ أ ف ب

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