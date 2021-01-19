المغرب: ناشطو الحراك والصحافيون المعتقلون يدخلون إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة

مسيرة تضامنية مع المعتقلين في منطقة الريف الشمالية، في الرباط، المغرب 21 أبريل/نيسان 2019

أصدرت عائلات معتقلي حراك الريف المغربي وعائلات صحافيين معتقلين الإثنين بيانا ذكرت فيه أن أبناءها سيدخلون إضرابا عن الطعام مدته 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وذكر بيان العائلات الأسباب وراء هذا الإضراب بأنه "احتجاج على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم".

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قالت عائلات معتقلي حراك الريف وعائلات صحافيين معتقلين في السجون المغربية يوم الإثنين، في بيان موجه "للرأي العام الوطني والدولي"، إن أبناءها سيدخلون في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت العائلات إن "هذا الإضراب الرمزي عن الطعام يأتي احتجاجا على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم".

وحُكم على معتقلي حراك الريف بمدد وصفها حقوقيون بالقاسية وصلت إلى 20 عاما عندما احتجوا على مقتل بائع سمك في إقليم الحسيمة دهسا في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة في أواخر عام 2016 كما طالبوا بتنمية الإقليم وإقامة المستشفيات والجامعات ومحاربة البطالة.

كما تم أيضا حبس الصحافيين سليمان الريسوني بتهمة أخلاقية وعمر الراضي بتهمة الاغتصاب ومؤخرا الأكاديمي والكاتب المعطي منجب بتهمة غسيل أموال.

وقالت عائلات المعتقلين إن "مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين على الفور للرد على هذه المزاعم. وفي حين يقول حقوقيون محليون ودوليون إن المغرب تراجع عن بعض المكتسبات الحقوقية التي حققها خاصة في العقد الأخير بعد إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة لطي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسمية في المغرب، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنها تطبق القانون ولا أحد فوقه.

فرانس24/ رويترز

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