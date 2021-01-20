الأمم المتحدة تعلن غرق 43 مهاجرا من غرب أفريقيا انقلب قاربهم قبالة السواحل الليبية

عامل إنقاذ من منظمة الهجرة الدولية يجلس أمام سترات نجاة مهاجرين غارقين متناثرة على الشاطئ بمدينة الخمس الليبية، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بيانا مشتركا الأربعاء ذكرتا فيه أن 43 مهاجرا من دول غرب أفريقيا قد غرقوا بعد انقلاب قاربهم المتجه لأوروبا أمام السواحل الليبية. ويعد هذا الحادث الأول من نوعه هذا العام.

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في بيان مشترك الأربعاء أن 43 مهاجرا على الأقل من غرب أفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول لأوروبا الثلاثاء بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام.

وذكرت الوكالتان أن خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ.

فرانس24/ رويترز

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