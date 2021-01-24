صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز الصحة والحماية الاجتماعية

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صورة التقطت في 15 نيسان/أبريل 2020، تظهر لافتة خارج مقر صندوق النقد الدولي.

حث صندوق النقد الدولي السبت تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقدر أنه "من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية"، مع دعوته إلى "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط".

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بعد تنفيذ خبرائه مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، حث صندوق النقد الدولي السبت سلطات البلاد على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

واعتبر أن استجابة الحكومة "بصورة استباقية" في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2 بالمئة عام 2020.

وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن مذاك عن برنامج مماثل.

وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.

انتعاش النمو بنسبة 3,8 بالمئة عام 2021

صندوق النقد الدولي توقع انتعاش النمو بنسبة 3,8 بالمئة عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

وقدر أنه "من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية"، مع دعوته إلى "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط".

ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.

كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.

فرانس24/ أ ف ب

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