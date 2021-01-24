مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على رفع مستوى العلاقات مع المغرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يستمع إلى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في القدس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد على اتفاق دبلوماسي لرفع مستوى العلاقات مع المغرب، وبذلك يصبح الاتفاق بانتظار مصادقة الكنيست وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن البلدين توصلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات تتضمن التنظيم والابتكار. وفي الشهر الماضي، حذا المغرب حذو الإمارات والبحرين والسودان في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل عبر اتفاقات توسطت فيها إدارة ترامب.

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ذكرت قناة إن12 الإخبارية الإسرائيلية أن مجلس الوزراء وافق الأحد على اتفاق لرفع مستوى العلاقات مع المغرب، وهي رابع دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل في إطار سياسة خارجية تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

انتظار مصادقة الكنيست

وسيتم رفع الاتفاق إلى الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه. وفي الشهر الماضي، حذا المغرب حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان في التحرك نحو إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل عبر اتفاقات توسطت فيها إدارة ترامب العام الماضي.

وانتقد الفلسطينيون الاتفاقات واعتبروها خيانة لمطلب طويل الأمد بأن تلبي إسرائيل أولا مطلبهم بإقامة دولة.

وفي الوقت الذي سعت فيه إدارة ترامب إلى عزل إيران العدو اللدود لإسرائيل، تضمنت الاتفاقات وعودا بفرص تجارية أو مساعدات اقتصادية.

كما تمتع شركاء إسرائيل الجدد بمزايا ثنائية من واشنطن. وفي حالة المغرب، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.

اتفاق لتعزيز التعاون التجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية الأحد أن البلدين توصلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات تتضمن التنظيم والابتكار.

وقالت الوزارة إن الجانبين مهتمان بتوقيع الاتفاق في غضون أسبوعين.

ووافقت الإمارات اليوم على إنشاء سفارة في تل أبيب، مركز الأعمال الإسرائيلي. واتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب.

فرانس24/ رويترز

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