تونس: قصر الرئاسة يتلقى ظرفا يحتوي على مادة مشبوهة والتحقيقات جارية

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الرئيس التونسي قيس سعيّد يتحدث خلال مراسم أداء اليمين الدستورية في قصر قرطاج في الضواحي الشرقية للعاصمة تونس في 2 سبتمبر 2020

أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء أنها تلقت ظرفا يحتوي على مادة مشبوهة، وأضافت أن الرئيس قيس سعيّد بخير. وقال مراسل فرانس24 في تونس إن التحقيقات جارية لتحديد مكونات المادة.

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أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء أن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مادة مشبوهة وإن تحقيقا يجري في الواقعة. وأضاف المصدر أن الرئيس قيس سعيّد بخير ولم يفتح أي ظرف.

وقالت بعض المصادر المحلية إن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز الريسين القاتل لكن المصدر قال إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر في هذا الموضوع الذي يجري التحقيق فيه.

يأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.

فرانس24/ رويترز

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