الجزائر: الحكم بالسجن لمدة 15 سنة في حق أويحيى و 12 سنة لسلال لتورطهما في قضايا فساد

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صورتان لرئيسي الوزراء أحمد أويحيى (يسار) وعبد المالك سلال (يمين) والتقطتا تباعا في 4 أيلول/سبتمبر 2017 في الجزائر العاصمة وفي 9 آذار/مارس 2017 في تونس

أعلن مصدر قضائي أن محكمة في الجزائر العاصمة أكدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتورطهما في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة الخميس على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أحكاما بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما أعلنه مصدر قضائي.

وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019 ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.

وكان أويحيى قد أقر بأنه تلقى في فترة توليه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيين، قائلا إنه أعاد بيعها في السوق السوداء.

وكان القضاء قد أدان عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

فرانس24/أ ف ب

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