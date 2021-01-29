المغرب وإسرائيل يتفقان على تشكيل فرق عمل لتعزيز التعاون بينهما

جانب من مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب وإسرائيل، 22 كانون الأول/ديسمبر 2020.

أعلنت إسرائيل والمغرب الجمعة تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون بينهما بعد أسابيع على استئناف العلاقات بين البلدين. ومن المتوقع أن تجتمع فرق العمل خلال شهر شباط/فبراير، إذ سيزور وفد مغربي رفيع إسرائيل، وسيتقدم رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي وفدا من بلاده إلى المغرب خلال الشهر نفسه، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان الجمعة باللغة العربية "جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، اتُفق خلاله على تشكيل فرق عمل ستعمل على التوصل إلى اتفاقات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

وذكر البيان أنه من بين هذه المجالات "الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة". وأكدت وزارة الخارجية المغربية ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، هذه المعلومات.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرق العمل ستلتقي في مرحلة أولى "عبر الإنترنت"، وأن العمل سيبدأ "في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع أن تجتمع فرق العمل خلال شهر شباط/فبراير، إذ سيزور وفد مغربي رفيع إسرائيل، وسيترأس بن شبات وفدا إسرائيليا إلى المغرب خلال الشهر نفسه، بحسب البيان.

كما بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي الإمكانات الكبيرة التي "تكمن في التعاون بين البلدين، ما يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي أعلن تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وكان المغرب قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال له في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

في كانون الأول/ديسمبر، وقع البلدان أربعة اتفاقات ثنائية ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين. وأعادت إسرائيل فتح مكاتب بعثتها الدبلوماسية في المغرب، ووصل سفيرها إلى الرباط الأحد.

فرانس24/ أ ف ب

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