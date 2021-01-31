الجزائر: الناشط والمدون وليد كشيدة يغادر سجن سطيف شرق البلاد

© ستيفان دو ساكوتين - أ ف ب

أصدر مجلس قضاء سطيف، شرق الجزائر العاصمة الأحد، حكما بحق الناشط والمدون الجزائري وليد كشيدة (25 عاما) بعام واحد من السجن منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر بحوالي 30 ألف دينار جزائري (حوالي 150 يورو). وبهذا الحكم سيتمكن الشاب الجزائري من مغادرة السجن اليوم بعد أن قضى 9 أشهر فيه.

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أعلنت اللجنة الوطنية للأفراج عن المعتقلين الجزائريين الأحد أن محكمة الاستئناف في سطيف شرق الجزائر والتي قضت بالسجن سنة منها ستة أشهر غير نافذة، بحق المدون وليد كشيدة بتهم نشر رسومات تسخر من السلطة والدين الإسلامي، "سيطلق سراحه اليوم بعد استنفاذ عقوبته" كما جاء في صفحة اللجنة على فيس بوك.

وليد كشيدة ناشط معروف لدى شباب سطيف. أوقف على ذمة المحاكمة منذ 27 نيسان/أبريل لنشره صورا هزلية في صفحة "حراك ميمز" التي يديرها على فيس بوك.

وخلال محاكمة الاستئناف التي جرت قبل أسبوع طلب ممثل النيابة في سطيف تأييد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات بحق وليد كشيدة بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة".

تضامن واسع

ولقيت قضية كشيدة تضامنا واسعا، كما تطوع للدفاع عنه عدد كبير من المحامين على رأسهم رئيس اتحاد منظمات المحامين أحمد ساعي.

ومازال أكثر من 80 شخصا في السجن في الجزائر حاليا على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيس بوك تنتقد السلطات، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءا بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.

فرانس24

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