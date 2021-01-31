تونس: منظمات حقوقية تندد بصدور أحكام قاسية بالسجن بحق ثلاثة شبان لاستهلاكهم الحشيش

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أثار حكم قضائي بالسجن ثلاثين عاما بحق ثلاثة شبان تونسيين أدينوا في ملف استهلاك الحشيش، تنديدا وردود فعل من قبل منظمات حقوقية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

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أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، شمال تونس، الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير أحكاما قضائية بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما بحق ثلاثة شبان لاستهلاكهم "الزطلة" (الحشيش).

وأثار الحكم القضائي بالسجن ثلاثين عاما بحقهم تنديدا وردود فعل من قبل منظمات حقوقية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف محمد فوزي الداودي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الحكم لا يشمل فقط استهلاك المخدرات، بل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة" والقانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية.

وبيّن الداودي أن الحكم جاء بناء على "قانون 52 واستنادا إلى الفصلين 7 و11".

أحكام "غير مقبولة"

وقالت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية آمنة القلالي الأحد "نعتبر مبدئيا أن كل الأحكام في ملف استهلاك ومسك المخدرات غير مقبولة". وأضافت أن الأحكام السجنية "وسيلة لردع الشباب وليس للإصلاح والهدف من ذلك هو كسر الشباب".

ولا تتجاوز أعمار المحكومين الثلاثين عاما والحكم الصادر بحقهم ابتدائي وقابل للاستئناف ثم النقض.

وفي العام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون استهلاك المخدرات وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة السجنية لكن الفصل 11 المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم ينقح، وفقا للداودي.

من جانبها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "الحكم الجائر"، وقال رئيس فرع الرابطة بالكاف نور خماسي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "يجب تنقيح فصول قانون 52 وهذا الحكم غير معقول".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسام "الحبس-لا، بدل (غيّر) 52" ودعوا للتظاهر والاحتجاج ضد الحكم القضائي.

وكتبت الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة في صفحتها بموقع فيس بوك "يا قضاة محكمة الكاف، احبسوني بدلا عنهم!! يا من حكموا بلا رأفة ولا رحمة ولا شفقة على شبان بالسّجن ثلاثين عاما لأنهم دخنوا سيجارة حشيش، يا من أدهشتم العالم بحكم مناف للمنطق ولحقوق الإنسان والدستور والأعراف، وكل ما هو إنساني، كيف تفهمون الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان؟".

فرانس24/ أ ف ب

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