فيديو

فيروس كورونا: الدول العربية تسابق الزمن للحصول على اللقاحات وبدء حملات التطعيم

مواطن يتلقى اللقاح في مدينة البليدة الجزائرية. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : رابح خالدي 3 دقائق

تشهد مدينة البليدة إقبالا كبيرا على تلقي لقاح سبوتنيك 5 ضد فيروس كورونا في الجزائر منذ بدء حملة التطعيم. وكان المغرب قد أطلق الخميس حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بعد حصوله على 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني. أما في تونس فستنطلق حملة التطعيم خلال منتصف فبراير القادم، باعتماد لقاحي فايزر، وأسترازينيكا، بعد قبول ملف تونس لدى منظمة الصحة العالمية للحصول على اللقاحات ضمن ما يعرف بمبادرة كوفاكس. ومكنت هذه المبادرة لبنان كذلك من الحصول على اللقاح. ويتواصل سباق التطعيم ضد فيروس كورونا عالميا، في وقت تخطى فيه عدد الإصابات بالفيروس 103 ملايين إصابة حول العالم، وتجاوز أعداد الوفيات مليونين و225 ألف وفاة.