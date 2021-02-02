فيروس كورونا : المغرب طعم أكثر من 200 ألف شخص ودبي تستقبل دفعة أولى من لقاح أسترازينيكا

أعلنت زارة الصحة المغربية بأنها تمكنت من تطعيم 200 ألف و81 شخصا منذ انطلاق عملية التلقيح الجمعة الماضي. واستفاد رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن من عمليات التطعيم الأولى في المملكة التي تأمل قي تلقيح 80 بالمئة من المواطنين على مراحل وفي حيز زمني قد يصل إلى ثلاثة أشهر. وأعلنت دبي تلقيها لدفعة أولى من 200 ألف جرعة وصلت من الهند من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا . وتطعم دبي سكانها مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك وكذلك لقاح شركة سينوفارم الصينية. وشددت دبي مؤخرا من إجراءات الوقاية من الجائحة بعد ارتفاع عدد الإصابات التي بلغت ذروتها في 28 يناير كانون الثاني بعد تسجيل 3310 إصابة.

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أعلنت وزارة الصحة المغربية الإثنين أنها لقحت 200 ألف و81 شخصا منذ بدء عملية التطعيم ضد الفيروس يوم الجمعة الماضي. وبدأت المملكة في تلقيح من يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في خطوة ترمي إلى تلقيح 80 في المئة من السكان على مراحل قد تستغرق ثلاثة أشهر.

كما أفادت الوزارة أنها سجلت 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 466 أمس, ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 471438إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس آذار الماضي. كما سجلت 12 وفاة جديدة نزولا من 16 أمس ليصل مجموع الوفيات في البلاد جراء كوفيد 19إلى 8287.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة في بيان عن تمديد تدابير حظر التجول الليلي الذي كانت قد أقرته في 13 يناير كانون الثاني الماضي من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا, أسبوعين إضافيين بسبب "التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة".

دبي تبدأ تطعيم السكان بلقاح أكسفورد-أسترا زينيكا

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء أن الإمارة ستبدأ في تطعيم السكان بلقاح أكسفورد-أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 في حين تواجه دولة الإمارات أكبر تفش تشهده منذ بدء الجائحة. وكتب المكتب الإعلامي على تويتر يقول إن الشحنة الأولى وصلت من الهند لكنه لم يورد تفاصيل عن عدد الجرعات التي وصلت أو متى سيبدأ التطعيم.

وقال مصدر مطلع على شحنات اللقاحات إن 200 ألف جرعة شُحنت اليوم بموجب اتفاق تجاري بين السلطات في دبي ومعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

ولم يكن لدى المعهد، الذي يورد لقاح أكسفورد- أسترا زينيكا للبحرين والسعودية، تعليق فوري على ذلك.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار "لقاحات مصنعة في الهند تصل إلى دبي. صديق مميز وعلاقة خاصة". وتقوم دبي بالفعل بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تسجيل 3310 حالات إصابة جديدة اليوم الثلاثاء انخفاضا من ذروة بلغت 3966 يوم 28 يناير كانون الثاني.

ولا تكشف الإمارات عن أماكن ظهور الحالات في البلاد لكن دبي شددت في الفترة الأخيرة القيود على الفنادق والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق للحد من انتشار العدوى.

فرانس 24 / رويترز

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