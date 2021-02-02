ملتقى الحوار الليبي : فشل الأعضاء في الإجماع على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المؤقت

بعد يومين من المشاورات والمباحثات احتضنتها مدينة جنيف السويسرية فشل أعضاء ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق حول اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المؤقت. واستنادا إلى الآلية المعتمدة في جنيف في 19 يناير كانون الثاني يتوجب على المرشحين عن الأقاليم الليبية الثلاثة الظفر بنسبة 70 من أصوات المجمع الانتخابي للفوز.

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فشل أعضاء ملتقى الحوار الليبي بعد يومين من الاجتماعات في سويسرا بالتوصل إلى إجماع على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المؤقت، بعد اجتماع دام يومين، تخلله عرض المرشحين لهذا المنصب لمداخلاتهم وبرامج عملهم.

وبحسب الآلية التي أقرت في جنيف في 19 يناير الماضي، يفترض أن يحصل المرشحون عن الأقاليم الليبية الثلاثة (شرق وغرب وجنوب) على نسبة 70 من أصوات المجمع الانتخابي للفوز.

وبحسب المبعوثة الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز سيكون على المجتمعين الانتقال الى الخطوة التالية تبعاً لآلية العمل، أي تشكيل لوائح تضم اربعة أسماء، ثلاثة منهم لعضوية المجلس الرئاسي وواحد لرئاسة الحكومة.

ويشار إلى أن عقيلة صالح نال تسعة أصوات من أصل 23 صوتاً، وهو العدد الأكبر من أصوات الإقليم الشرقي لليبيا، فيما حظي خالد عمار المشري على 8 أصوات من أصل 37 صوتا من أصوات اقليم الغرب/ وعن اقليم الجنوب حاز عبد المجيد سيف النصر على ستة أصوات من أصل 1.

دينا أبي صعب

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