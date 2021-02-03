تونس: مقتل أربعة جنود إثر انفجار لغم خلال عملية تمشيط في جبال المغيلة بالقصرين

© أ ف ب/ أرشيف

قتل ما لا يقل عن أربعة جنود تونسيين الأربعاء في انفجار "لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين" خلال عملية تمشيط، وفق ما أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع محمد زكري.

إعلان اقرأ المزيد

إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة في محافظة القصرين (وسط غرب)، قُتل الأربعاء أربعة جنود تونسيين، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

وأوضح زكري أن أربعة جنود "قتلوا خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع وسقطوا شهداء". وتابع زكري أن المهمة التي كان يقوم بها الجنود "تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تقوم بها القوات العسكرية غالبا في هذه المنطقة"، من دون أن يقدم معلومات إضافية حول أعمارهم.

ويشار إلى أن جبال المغيلة تقع في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر وتمثل مخابئ أساسية لجهاديين يقومون في كل مرة بعمليات تستهدف الأمنيين والعسكريين.

ومنذ 2012، تخوض القوات العسكرية التونسية حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي إلى خلية "عقبة ابن نافع" التابعة لـ"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".

وفي 2014، شن هذا التنظيم هجوما على عسكريين وقتل 15 جنديا، وكان ذلك التاريخ منطلق عمليات جهادية دموية مكثفة في البلاد. ومنذ ثورة 2011 تواجه تونس تنامي حركات جهادية مسلحة خصوصا في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر وليبيا.

وخلال السنوات الأخيرة شهد الوضع الأمني في البلاد تحسنا، لكن حالة الطوارئ لا تزال سارية كما يتم استهداف قوات الأمن والجيش في هجمات ضعفت وتيرتها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك