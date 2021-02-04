القضاء الجزائري يرجئ محاكمة المتهمين بمقتل السائح الفرنسي إيرفيه غورديل

السائح ومتسلق الجبال الفرنسي هيرفيه غوردال الذي قتل في 2014 في أعالي منطقة القبائل من قبل جماعة إرهابية.

أرجأ القضاء الجزائري الخميس محاكمة المتهمين في قضية مقتل السائح متسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل لغاية 18 فبراير/شباط الجاري بسبب تدهور الوضع الصحي للمتهم الرئيسي في القضية، حسب مصدر قضائي. وقتل غورديل في سبتمبر/أيلول 2014 في أعالي جبال جرجرة بمنطقة القبائل على يد عناصر من تنظيم "جند الخلافة" الذي أعلن مبايعته لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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قررت محكمة دار البيضاء بالجزائر العاصمة إرجاء محاكمة المتهمين في مقتل السائح الفرنسي ومتسلق الجبال إيرفيه غورديل إلى 18 من شهر فبراير/شباط الجاري. وأرجع القاضي رئيس الجلسة سبب التأجيل إلى تدني الوضع الصحي لعبد الله حمزاوي المتهم الرئيسي في هذه الجريمة التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2014 بمنطقة القبائل، ليس بعيدا عن قرية أيت وعبان التي تقع على ارتفاع 1500 متر في جبال جرجرة شرق العاصمة الجزائرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القاضي قوله "نظرا للوضع الصحي للمتهم الرئيسي، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 18 فبراير/شباط الجاري". من جهته، صرح طبيب حمزاوي الذي جاء إلى المحكمة على متن "كرسي متحرك" أنه يشكو من مرض الربو وأجرى عملية جراحية على مستوى الفخذ".

وتنقلت فرانسواز غرانكلود، رفيقة غورديل إلى الجزائر خصيصا لحضور المحاكمة التي افتتحت بعد ست سنوات من وقوع الجريمة. وكانت هي التي رفعت الدعوى غداة مقتل رفيقها في أيلول/سبتمبر 2014. وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إن "العائلة تشعر بالارتياح لأن المحاكمة ستجري أخيرا".

وأضافت "أنتظر أن أعرف ما حدث وكيف حدث بالضبط، وسماع الأشخاص الذين سيُحاكمون وخاصة المتهم الرئيسي". وأضافت أن "هذه المحاكمة التي تجري في الخارج شخصية جدا (...) ويمكن أن تعطي أملا لأقارب ضحايا الإرهاب".

عبد المالك حمزاوي المشتبه به في مقتل غورديل

وتفيد لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، أن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية هم الخاطفون الثمانية المفترضون وخمسة مرافقين جزائريين للسائح ورجل يدعى فرج الله عمارة الذي لم تكشف صلته بالقضية.

وعلى رأس المشتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي الذي اعتقله الجيش الجزائري خلال مطاردة الخاطفين، ويُعتقد أنه هو الذي دلّ المحققين على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.

وحمزاوي هو أحد عناصر مجموعة "جند الخلافة" في الجزائر، التنظيم الذي تبنى عملية الخطف بعد أشهر من إعلان انشقاقه عن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ومبايعته لتنظيم "الدولة الإسلامية". وقد وجهت إليه تهمة "الاختطاف والتعذيب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة"، وهي تهم عقوبتها الإعدام في الجزائر.

7 عناصر من جند الخلافة سيحاكمون غيابيا

وكان يفترض أن يقف أمام المحكمة المؤلفة من قاض رئيسي وقاضيين مستشارين، المرافقون الخمسة الذين كانوا مع السائح الفرنسي عند في 21 أيلول/سبتمبرعلى مسافة مئة كلم شرق العاصمة الجزائرية في قلب محمية جرجرة الجبلية. وهم متهمون بارتكاب "جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة" والعقوبة تصل إلى خمس سنوات وفق قانون العقوبات.

وخضع الخمسة للتحقيق لمدة ستة أيام مباشرة بعد تقدمهم للتبليغ عن خطف زميلهم، واحتُجزوا أكثر من 14 ساعة، كما صرح حينها أحدهم لوكالة الأنباء الفرنسية. ويُحاكم كذلك غيابيا بتهم الخطف والقتل، سبعة عناصر من "جند الخلافة" يوجدون في حالة فرار، كما ورد في لائحة الاتهام.

وكانت وزارة الدفاع أكدت مباشرة بعد بداية عملية البحث عن غورديل، أن المعلومات الخاصة بخطف المواطن الفرنسي "وصلت متأخرة" ما سمح للخاطفين بالابتعاد من المكان قبل وصول قوات الجيش.

ووصل متسلق الجبال الفرنسي في 20 أيلول/سبتمبر 2014 إلى الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائريين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة. وفي اليوم التالي انتقل مع رفاقه الخمسة إلى المنطقة المحددة على متن سيارة واحدة، عندما باغتهم مسلحون في موقع أيت وعبان على ارتفاع 1500 متر، واقتادوهم إلى مكان مجهول.

وغداة خطفهم، أطلق المسلحون سراح الجزائريين الخمسة بينما ظهر غورديل في شريط فيديو مع عناصر من تنظيم "جند الخلافة" الذي تبنى خطفه واحتجازه كرهينة مع إمهال فرنسا 24 ساعة لوقف مشاركتها في العمليات العسكرية في العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وإلا "سيتم ذبحه".

"فرنسا لن ترضخ"

رفض الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا هولاند المهلة وقال إن فرنسا لن ترضخ "لأي ابتزاز أو ضغط أو إنذار" ووعد بالمضي قدما في شن غارات جوية على مواقع التنظيم في سوريا والعراق.

من جهته جنّد الجيش الجزائري قوات ضخمة بلغ عددها ثلاثة آلاف عسكري مدعومين بالمروحيات في عمليات بحث شملت في مرحلة أولى محيط 10 كيلومترات مربعة من مكان خطف الفرنسي لتشمل كل جبال وغابات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.

واستمرت عمليات البحث إلى أن عثر على مكان دفن جثة الرهينة ثم رأسه في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015، على بعد 15 كيلومترا من مكان خطفه، بالاستفادة من معلومات قدمها جهادي تم توقيفه.

وبعد فحص أشرطة فيديو تنظيم "جند الخلافة" أعلن القضاء الجزائري أنه يلاحق 15 "إرهابيا جزائريا" يشتبه بأنهم ضالعون في جريمة الخطف والقتل.

وتمكن الجيش من قتل سبعة منهم على الأقل بينهم مؤسس التنظيم وزعيمه عبد المالك قوري (خالد أبو سليمان)، في كانون الأول/ ديسمبر 2014. وفي أيار/مايو 2015 قتل الجيش خليفته في زعامة التنظيم بشير خرزة (أبو عبد الله عثمان العاصمي) مع 25 مسلحا في جبال البويرة (جنوب شرق العاصمة).

وتواصلت عمليات الجيش حتى أكدت السلطات الجزائرية في تموز/يوليو اندحار فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد قتل أغلب عناصره وكل قياداته.

فرانس24

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