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التوافق على حكومة ليبية مؤقتة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء

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منتدى ليبيا في 3 شباط/فبراير 2021
منتدى ليبيا في 3 شباط/فبراير 2021 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فاز الجمعة كل من محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد الدبيبة برئاسة الوزراء في انتخابات منتدى ليبيا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وجرت في جنيف بهدف التحضير لانتخابات وطنية ليبية.

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اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة الجمعة حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

ويهدف اختيار المسؤولين الليبيين إلى التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر. وجرى هذا التصويت في سويسرا وبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة.

فرانس24/رويترز

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