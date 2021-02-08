المغرب: مقتل 24 شخصا على الأقل في معمل "سري" للنسيج بطنجة غمرته مياه الأمطار

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قتل 24 شخصا على الأقل في معمل للنسيج في مدينة طنجة بشمال المغرب، إثر تسرب مياه الأمطار إليه، الاثنين وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية. ولاتزال عمليات البحث جارية لإنقاذ محاصرين محتملين في هذا "المعمل" الذي أقيم في مرآب حسب نفس المصدر.

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أفادت وكالة الأنباء المغربية أن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم الاثنين في معمل "سري" للنسيج، تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإنقاذ محاصرين محتملين.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة أن: "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية (...) عرفت صباح اليوم الاثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص، كانوا يعملون بداخلها".

فرانس24/ أ ف ب

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