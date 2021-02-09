الجزائر ترصد تفشي سلالة لإنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مزرعة للدجاج شمال شرق البلاد

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نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن وزارة الخارجية الجزائرية أنه تم رصد بؤرة تتفشى فيها سلالة إنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مزرعة للدواجن شمال شرق البلاد. وحسب السلطات الجزائرية فإن الإنفلونزا أسفرت عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200.

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أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الأربعاء نقلا عن تقرير من وزارة الخارجية الجزائرية أن البلاد رصدت بؤرة تفش لسلالة من فيروس أنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مزرعة للدواجن بشمال شرق البلاد.

وقالت المنظمة، ومقرها باريس، إن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون الشرقية وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن مدير المصالح الفلاحية بأم البواقي (460 كلم شرق الجزائر) مولود بوجردة تصريحا يفيد بـ"نفوق 51 ألف فرد من الدجاج بإحدى المستثمرات الخاصة ببلدية عين فكرون جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور".

وأوضح المسؤول أن نفوق هذه الطيور حدث في الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 21 كانون الثاني/يناير.

وفي تصريح للصحافة أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني "أن المعلومات الأولية التي رصدها المختصون تشير إلى أن هذه البؤرة جاءت عن طريق الطيور المهاجرة" من أوروبا الباردة نحو المناطق المعتدلة بشمال أفريقيا.

وأضاف أن "التدابير الاستعجالية ستتخذ عند الحاجة. المرض لا ينتقل إلى الإنسان ولم ينتقل بعد إلى الولايات الأخرى، نحن في حالة تأهب".

وكانت الجزائر قد أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان برصد بؤرة لفيروس "إتش5 إن8" في مزرعة لإنتاج البيض، بحسب تقرير للهيئة العالمية نشرته وسائل الإعلام.

وقالت وزارة الفلاحة إن المصالح البيطرية التابعة لها تراقب تطور وضع الفيروس أيضا على مستوى بعض الدول الأوروبية التي سجلت إصابات مماثلة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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