شهادات صادمة لتونسيين يؤكدون تعرضهم للعنف على يد قوات الأمن في خضم الاحتجاجات الأخيرة

شرطي تونسي يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة- 30 يناير/ كانون الثاني 2021

في الذكرى العاشرة للثورة التونسية خرجت احتجاجات في عدة مدن لا سيما في الأحياء المهمشة تلتها سلسلة مظاهرات نددت بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد. هذه الاحتجاجات تخللتها توقيفات أمنية أثارت انتقادات المنظمات الحقوقية في البلاد واتهامات للمؤسسات الأمنية بممارسة العنف وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة خلال فترة احتفاظها بالموقوفين. يوم 4 فبراير/شباط أصدرت العشرات من الجمعيات والمنظمات الوطنية والسياسيين بيانا مشتركا يندد "بالقمع" الذي تنفذه "النقابات الأمنية" في هذا السياق. فرانس24 رصدت شهادات صادمة لأشخاص تم توقيفهم.

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"رغم أني سعيد لأنه تم إطلاق سراحي، إلا أن شعورا بالخوف أصبح يلازمني، وكأن بإمكانهم توقيفي في أية لحظة. حتى في بيتي لم أعد أحس بالأمان" بهذه الكلمات وصف أحمد، 25 عاما، لفرانس24 الآثار النفسية التي خلفتها عملية توقيفه عدة أيام بتهمة التحريض على العصيان المدني.

بدا على أحمد غرام التوتر والقلق خلال الإدلاء بشهادته لفرانس24 بعد أن تم توقيفه في 18 يناير/كانون الثاني طيلة 13 يوما. وهو لم يشارك في سلسلة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن تونسية، بل دوّن آراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

المدون الشاب أحمد غرام © صبرا المنصر - فرانس24

وأحمد ضمن مئات الشباب الذين تم توقيفهم في خضم احتجاجات ومظاهرات تشهدها البلاد منذ أسابيع، انطلقت مساء الذكرى العاشرة لثورة 14 يناير/كانون الثاني. وكانت السلطات قد فرضت انطلاقا من هذا التاريخ إجراءات حجر شامل لأربعة أيام أمام تفاقم الوضع الصحي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ووفق تصريح لمحي الدين الآغا، العضو في الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان في تونس، فإن عدد الموقوفين تجاوز إجمالا 1650 لغاية 4 فبراير/شباط، بينهم عشرات القصر.

وأوضح الآغا قائلا "لاحظنا في الأشهر الأخيرة عودة العنف والتعذيب في مراكز الأمن، الأمر الذي اعتقدنا أنه اندثر بعد الثورة وصار لا يظهر سوى في حالات متفرقة يكون فيها ناجما عن سلوك فردي لبعض عناصر الشرطة. لكن للأسف لاحظنا عودة العنف بشكل قوي، لا سيما انتهاكات ارتكبت في مراكز الاحتفاظ".

وأضاف قائلا: "هذه الظاهرة تزايدت بشكل كبير خلال التحركات الأخيرة". وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي في أحياء فقيرة تعبيرا عن الغضب من انعدام المساواة، تخللتها أعمال شغب وانتهت بمواجهات مع الشرطة. أما وزارة الداخلية فنفت تقارير عن إساءة معاملة المحتجزين.

وكانت التحركات الاحتجاجية قد اشتدت في سياق سياسي متأزم لا سيما بسبب تجاذبات وتوترات بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي أساسا على خلفية تعديل وزاري.

وعزا بعض التونسيين هذه الاحتجاجات إلى فشل الطبقة السياسية في تحسين الأوضاع، في حين يحمل آخرون المسؤولية إلى "جهات تقف وراء أعمال شغب أدت إلى الفوضى" ويطالبون بالكشف عنها.

"فقدت الشعور بالأمان في بيتي"

أما عبد الله المولود عام 1990 فهو رسام غرافيتي موهوب، يقطن مدينة طبلبة في ولاية المنستير الواقعة بالوسط الشرقي التونسي. تفاجأ في مساء 20 يناير/كانون الثاني بمداهمة أمنية لمنزل عائلته وتمكن من الفرار آنذاك، ولا يزال إلى اليوم ملاحقا.

رسام الغرافيتي عبد الله تكية © صبرا المنصر - فرانس24

وأوضح عبد الله لفرانس24 أن "مدير مركز أمن المدينة قام بعملية المداهمة رفقة عناصر من الشرطة دون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي لتنفيذه، فتعاملوا بعنف مع أمي وأختي وقاموا بمصادرة حاسوبين لي".

وهي ممارسات أكدها الآغا قائلا إن "أغلب المداهمات الأمنية الأخيرة التي حصلت خلال عمليات التوقيف الأخيرة جرت دون إذن قضائي وباستعمال العنف والترويع".

وأضاف عبد الله "يتهمونني بمحاولة حرق مقر أمن طبلبة مساء 17 يناير/كانون الثاني خلال احتجاجات أسفرت عن مواجهات بين المشاركين فيها والشرطة". وأوضح "طبعا هذا غير صحيح، فأنا خرجت مثل الآخرين للاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكني كرسام غرافيتي حاولت أن أوصل رسالة على طريقتي، فقمت بكتابة شعارات على جدار مقر الأمن تضمن "ثورة / سيب متاع الشعب / كيما قمعتونا نقمعكم". وتابع "أعتقد أن هذه الشعارات التي كتبتها هي سبب ملاحقتي اليوم".

صور منزل فنان الغرافيتي عبد الله عقب تعرضه للمداهمة الأمنية {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

وأضاف عبد الله قائلا بيأس"أشعر اليوم أني ضائع، لا أعرف ما هي وضعيتي القانونية. لا أدري إن كنت ما زلت إنسانا. لا أشعر بأني إنسان. وكأني مجرد حشرة لا تكتسب مقومات الكرامة. يداهمونني في عقر داري، منزلي الذي من المفترض أن أشعر فيه بالأمان... فقدت الشعور بالأمان في بيتي"

إسلام أيضا، مصور صحفي، يقول إنه لم يعد يشعر بالأمان أيضا عندما يمشي في الشارع، فأكد في تصريح لفرانس24 "كنت أشعر بأني استعدت حريتي كلما عبرت شارع 14 يناير، لكن منذ عملية توقيفي، وكلما شاهدت دورية أمنية، أستحضر ما حصل معي".

"أغلب الموقوفين بدت عليهم آثار العنف الشديد"

وتابع إسلام الذي استمر توقيفه 72 ساعة "كلما تعترضني سيارة شرطة، أخاف أن يكونوا آتين لتوقيفي، وأصبحت لدي قناعة أنهم إن أرادوا لن يتوانوا عن تلفيق التهمة اللازمة ذلك".

إسلام، وفق شهادته، كان بصدد تصوير الانتشار الأمني وعودة الهدوء في تونس العاصمة عقب احتجاجات يوم 24 يناير/كانون الثاني عند الساعة الثامنة والنصف مساء. وروى قائلا "أوقفتني دورية أمنية واستظهرت بوثائقي كصحفي. وما راعني إلا وأن قام أحد عناصر الأمن بشتمي ومهاجمتي ثم الاعتداء علي بالعنف... صفعني ولكمني".

شهادة المصور الصحفي أحمد الحكيري شهادة إسلام من تونس © فرانس 24

وتابع إسلام "تمالكت نفسي وقررت ملاحقته قضائيا. اتصلت بدورية أمنية أخرى أتت على الفور واصطحبت كلينا إلى مقر الشرطة وهناك حاولوا إقناعي بالتخلي عن الشكاية وسعوا لمساندة زميلهم ، لكني رفضت". وأضاف "تعرضت للشتم لأني طلبت استخدام الهاتف للاتصال بمحامي وفق ما يقتضيه الفصل الخامس من القانون الجزائي …وشتى أنواع الضغط النفسي".

"مذكرات توقيف مخالفة لروح الدستور والمعاهدات الدولية"

من جانبه قال الآغا "في مراكز التوقيف والاحتفاظ وقعت العديد من التجاوزات، حيث أجمعت أغلب الشكايات أن عمليات التوقيف تمت وسط استعمال للعنف، والضرب والشتم . واتفق المحامون أن كل المحاضر التي اطلعوا عليها ومذكرات التوقيف مخالفة لروح الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة لخرق الفصل الخامس من المجلة الجزائية أي عدم حضور محام خلال فترة الاحتفاظ وعدم وجود طبيب".

التقينا أحمد في مدينة المروج، وهي إحدى الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، وما زالت تبدو عليه آثار الصدمة بعد تجربة توقيفه 13 يوما قبل الإفراج عنه بعدم سماع الدعوى. أوضح قائلا "كنت في بيتي أرتدي البيجامة عندما أتوا لتوقيفي، وضعوا الأصفاد في يدي وأخذوني في السيارة وصادروا حاسوبي وهاتفي".

شهادة أحمد غرام شهادة أحمد من تونس © فرانس 24

وتابع "عندما وصلت إلى مركز الشرطة طرحوا علي عدة أسئلة عشوائية بدت لي غريبة، من بينها: ما رأيك في السياسي نبيل القروي؟ ما رأيك في حركة النهضة؟ ما هو دينك؟".

وأضاف أحمد "طلبوا مني التوقيع على محضر احتفاظ مؤكدين أنه ليس محضر البحث. أمضيته دون التدقيق في محتواه، فتبين لاحقا أنه كان محضر البحث ويحتوي تنازلا مني على الاستعانة بمحام وطلب فحص طبي. لم أكن الوحيد الذي تعرض لنفس الحيلة، كل الشباب الذين أوقفوا مثلي أمضوا على محاضر لم يقرؤونها تضمنت تهما لا تمت لهم بصلة".

وعن فترة الاحتفاظ به قال "كنت وحدي في غرفة التوقيف التحفظي، مساء 18 يناير/كانون الثاني التي وقعت فيها اشتباكات بين الأمن ومحتجين في مدينة المروج. بعد ساعات بدأوا بجلب موقوفين جدد تعرفت على العديد منهم، بدت على أغلبهم آثار العنف الشديد، بينهم صديقي عطي، وكان ينزف من أنفه. ثم صديقي باديس وكان ينزف من رأسه ويده… وشاب آخر ملطخا بالدم. كان بيننا قصر أيضا وبدوا معنفين".

وللتذكير فوفق رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تم توقيف 126 قاصرا في الاحتجاجات الأخيرة وتعرضوا لعدة انتهاكات.

وتابع أحمد "كنا نستمع لأصوات تعنيف مستمرة لعشرات الدقائق في غرفة مجاورة. هذا بالإضافة إلى العنف اللفظي، والضغط النفسي، فبين الحين والحين يأتي أحدهم ليتوعدنا. كنا نحو 80 شخصا في غرفة واحدة رغم المخاطر الصحية بسبب فيروس كورونا".

"غدوة خير" ؟

وأحمد غرام ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محضره وفق أقواله العديد من تدويناته على فيس بوك التي تندد بالوضع الاجتماعي في البلاد وتقاسم لتدوينات من صفحة "الجيل الخطأ".

والجيل الخطأ حركة جديدة ونقطة فارقة في الاحتجاجات الأخيرة، وهي مارقة عن التصنيفات التقليدية وتحمل مواقف ورؤية تهدف لتغيير النظام "القمعي". فتؤكد المجموعة في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيس بوك يوم 9 فبراير/ شباط أن "الجيل الخطأ كتسمية تتجاوز القراءة الأولى الي تربطها بفترة زمنية أو فئة عمرية محددة، هي ترجمة لعركتنا مع سيستام طبقي مارس علينا العنف كيما مارسو علّي قبلنا".

ويذكر أنه في 4 فبراير/شباط وقعت العشرات من الجمعيات والمنظمات الوطنية والسياسيين بيانا مشتركا يندد "بالقمع" الذي تنفذه "النقابات الأمنية" في تونس في خضم الاحتجاجات الشعبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ظل تراجع مؤشرات الحريات في البلاد لا سيما في الفترة الأخيرة ، بدا إسلام متخوفا على مستقبل البلاد ومستقبل ابنه، فقد وجهت إليه في نهاية المطاف تهمة «هضم جانب موظف عمومي» والاعتداء عليه بالعنف، رغم أنه هو من تعرض للضرب وفق شهادته. لكنه أنهى كلامه قائلا "غدوة خير"، أي أن الغد سيكون أفضل.

صبرا المنصر

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