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الرئيس الجزائري تبون يتوجه بالشكر لنظيره الألماني لما تلقاه من حسن الرعاية الصحية في بلاده

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صورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020
صورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020 © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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في مكالمة هاتفية أجراها الخميس، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشكر إلى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير على مستوى الرعاية الصحية التي تلقاها في بلاده. وتبون موجود في ألمانيا منذ شهر للعلاج بعدما أجريت له عملية جراحية "تكللت بالنجاح" في قدمه. يذكر أن الرئيس الجزائري قد مكث في العاصمة الألمانية برلين شهرين للعلاج من إصابته بفيروس كورونا قبل أن يعود للبلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبّون الذي يتعالج منذ شهر في برلين أجرى الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير شكره خلالها على مستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا.

وهذا أول خبر رسمي يتعلّق بنشاط عام يجريه تبّون منذ 27 كانون الثاني/يناير حين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد.

وفي بيانها المقتضب قالت الرئاسة الجزائرية إنّ تبّون وشتاينماير استعرضا خلال المكالمة الهاتفية "سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الألماني دعا خلال المكالمة نظيره الجزائري للقيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا، مشيراً إلى أنّ تبّون قبِل الدعوة "على أن تتمّ برمجتها بعد انتهاء الحالة الوبائية".

ولم يأت بيان الرئاسة الجزائرية على ذكر أي تفصيل يتعلّق بصحة تبّون ولا بموعد عودته إلى بلده. كذلك فإنّ البيان لم يُرفق بصورة حديثة للرئيس.

لكن وسائل إعلام إلكترونية من بينها موقع صحيفة الفجر اليومية قالت إنّ تبّون سيعود إلى الجزائر الجمعة.

وكان تبون البالغ من العمر 75 عاماً تلقّى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من كانون الثاني/يناير إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

 

فرانس24/ أ ف ب

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