فيروس كورونا: المغرب يمدد حظر التجول الليلي حتى الثاني من مارس

رجال الشرطة والجيش يقومون بدوريات في الشوارع للحد من تفشي فيروس كورونا في الرباط، المغرب، 23 مارس/ آذار 2020

مددت الحكومة المغربية حظر التجول الليلي الساري منذ ديسمبر/ كانون الأول حتى الثاني من مارس/آذار. كما قررت حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة الثامنة مساء. وانطلقت المملكة في حملة تلقيح منذ مدة، وتطمح لتطعيم 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر لاحتواء الوباء.

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قررت الحكومة المغربية تمديد حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا بعد ظهور نسخ متحورة منه، حتى الثاني من آذار/مارس.

وإضافة إلى حظر التجول المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00 في كافة أنحاء البلاد، تم حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.

ولقح أكثر من 1,7 مليون مغربي ضد كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع، وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.

ولا يزال الفيروس يتفشى في المغرب بمعدل 500 إصابة يوميا. وتراجع عدد الفحوص اليومية لكشف الإصابة في الأيام الماضية من 20 ألفا إلى 10 آلاف.

وذكر بيان، أعلنت فيه الحكومة تمديد الحظر، أن هذا الإجراء يأتي "بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس".

فرانس24/ أ ف ب

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