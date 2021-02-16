الجزائر: الحكم بالسجن لعامين بحق ناشط في الحراك على خلفية ثلاث تهم بينها "إهانة الرئيس"

© أرشيف/أ ف ب

أصدرت محكمة جزائرية في برج بوعريريج شرق البلاد الإثنين حكما بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بحق إبراهيم لعلامي، أحد ناشطي الحراك. وجاء هذا الحكم بناء على ثلاث تهم وجهت له بينها "إهانة الرئيس". وعرف لعلامي بأنه أول ناشط خرج في 2019 بمدينته حاملا لافتة، رفض عبرها ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة. وصدرت أحكام بالسجن أيضا بحق نشطاء في عنابة شرق الجزائر وتيارت جنوب غرب البلاد. وتفيد منظمة لجنة الإفراج عن المعتقلين أن 70 شخصا يوجدون في السجون الجزائرية على خلفية الحراك.

إعلان اقرأ المزيد

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين، نقلا عن مصادر متطابقة، أن محكمة جزائرية قضت بالسجن عامين بحق إبراهيم لعلامي، أحد نشطاء الحراك، لإدانته بعدة تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية".

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيس بوك أن محكمة برج بوعريريج، شرق الجزائر العاصمة، أدانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالسجن عامين مع النفاذ وغرامة قدرها 200 ألف دينار (1250 يورو).

ولعلامي قيد الحبس المؤقت منذ 9 أيلول/سبتمبر 2020 بعد توجيه ست تهم إليه، بُرئ من ثلاث منها.

وصرح المحامي منير غربي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن المحكمة أدانت لعلامي بثلاث تهم هي "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية".

وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، وقاطعها المحامون "احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة"، طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن أربع سنوات وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار.

ورفض المتهم المثول أمام المحكمة عبر الفيديو، طبقا للتقنية المعمول بها منذ انتشار فيروس كورونا، ومنصوص عليها في القانون الجزائري.

لعلامي...الشاب الذي رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

وكان إبراهيم لعلامي، الخياط الشاب، خرج بمفرده في برج بوعريريج في 13 شباط/فبراير 2019، حاملا لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

بعد تسعة أيام بدأت تظاهرات الحراك السلمي غير المسبوق في الجزائر، والذي أدى إلى استقالة بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019.

وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في تموز/يوليو حكما بالسجن 18 شهرا مع النفاذ على لعلامي، ثم أفرج عنه في آب/أغسطس بعد تخفيض عقوبته لشهرين. لكنه لم يبق خارج السجن لفترة طويلة، إذ أعيد توقيفه في أيلول/سبتمبر2020.

كما حكم على لعلامي في 27 أيلول/سبتمبر بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى أيضا.

تنديد المنظمات الحقوقية

وندد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي بـ"حملة" المتابعات القضائية ضد لعلامي.

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "لا يجب إدانة أي شخص بسبب ممارسته لحقه في التعبير"، في تغريدة نددت فيها بالحكم.

السجن لناشطين في الحراك بعنابة وتيارت

كما أدانت محكمة عنابة (شمال شرق الجزائر) الأستاذة الجامعية الدكتورة منى بولودنين بالسجن سنة منها ستة أشهر نافذة وغرامة مالية من 50 الف دينار، بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المشكلة من عشرات المحامين.

وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت في الأول من شباط/فبراير بالحبس سنتين بتهمة "عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وفي تيارت (جنوب غرب الجزائر) قضت محكمة قصر الشلالة في حق المعتقلين نائب علي ويونس نصر الدين بالسجن 6 أشهر منها 3 موقوفة النفاذ، بحسب الهيئة التي أكدت أن النيابة كانت التمست السجن عامين.

وكان الناشطان في الحراك توبعا بتهم عدة أبرزها "جنحة تلقي أموال من أشخاص من الخارج قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها" بحسب هيئة الدفاع.

وتأتي الأحكام قبل أسبوع من الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي ضد النظام الذي بدأ في 22 شباط/فبراير 2019، في ظل توتر في هرم السلطة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية.

ونظم نشطاء الحراك مسيرة "من أجل رحيل النظام والإفراج عن المعتقلين" في بجاية شرق الجزائر بمشاركة مئات الأشخاص صباح الإثنين، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت لجنة الإفراج عن المعتقلين أن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في السجن في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي بتهم تتعلق في أغلبها بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك