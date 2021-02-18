الجزائر: انطلاق محاكمة المتهمين بمقتل السائح الفرنسي إيرفيه غورديل

السائح ومتسلق الجبال الفرنسي هيرفيه غوردال الذي قتل في 2014 في أعالي منطقة القبائل من قبل جماعة إرهابية.

انطلقت الخميس محاكمة المتهمين في قضية مقتل السائح متسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، على أيدي إرهابيين في عام 2014 بالجزائر. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة على مدار اليوم. ووصل المتهم الرئيسي في الجريمة عبد المالك حمزاوي في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق طبيّ وتراقبه عناصر من القوات الخاصة للدرك. كما حضرت المحاكمة أرملة غورديل وأفراد من عائلته.

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بعد تأجيلها بداية الشهر، بدأت الخميس محكمة دار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر محاكمة المتهمين في مقتل السائح الفرنسي ومتسلق الجبال إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه جهاديون في الجزائر عام 2014. وحضر المحاكمة أفراد من عائلته وفي مقدمتهم أرملته. ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة على امتداد اليوم.

ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق طبيّ وتراقبه عناصر من القوات الخاصة للدرك.

وكان من المقرر عقد المحاكمة في 4 شباط/فبراير، لكنها أُجلت أسبوعين بطلب من الدفاع على خلفية الوضع الصحيّ لحمزاوي.

وكانت أرملة غورديل وتدعى فرانسواز غرانكلود حضرت الجلسة قادمة من فرنسا وقالت إنها "محبطة جدا من التأجيل، لكننا نحترم بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية".

وتفيد لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الـمباؤ الفرنسية أن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية، ثمانية يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرين للاشتباه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية".

وعبد المالك حمزاوي هو المتهم الوحيد بالقتل الذي يحاكم حضوريا، أما السبعة المتبقون فيحاكمون غيابيا.

ويتهدد حمزاوي حكم الإعدام، وكان قد ألقي عليه القبض بعد الجريمة، وهو عنصر مفترض في جماعة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" التي تبنت العمليّة.

ويعرض أمام المحكمة الخميس خمسة من بين الأشخاص الستة المتهمين بعدم التبليغ عن الجريمة، هم مرافقو الضحية مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندي وكمال سعدي وأمين عياش. وتصل عقوبة "جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة"، إلى خمس سنوات سجن وفق قانون العقوبات.

صدمة في فرنسا والجزائر

والمتهم السادس هو المقاول عمارة فرج الله، وكان الخاطفون قد سرقوا سيارته لنقل الضحية غورديل وتأخر في إبلاغ مصالح الأمن، وفق لائحة الاتهام.

ويتحدر إيرفيه غورديل (55 عاما) من نيس، وهو مدرب تسلق ودليل جبال مولع بالمغامرة، وجاء إلى الجزائر بدعوة من رفاقه المحليين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة.

خطف الضحية في 21 أيلول/سبتمبر في محمية جرجرة بعد يوم من وصوله البلاد، ونُشر بعد ذلك بثلاثة أيام شريط فيديو يظهر قطع رأسه، وقد خلّف صدمة كبيرة في فرنسا والجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية، التي لم تعلق على المحاكمة حتى الآن، قد أعلنت تحييد كافة عناصر "جند الخلافة" عام 2016.

"نعلق الكثير من الأمل على القضاء الجزائري"

وصرحت أرملة غورديل قبل مغادرتها الجزائر إثر تأجيل المحاكمة الأولى "نعلق الكثير من الأمل على القضاء الجزائري في تحقيق العدالة بعد عدة سنوات من التحقيق".

وكانت جماعة "جند الخلافة" قد هددت بإعدام غورديل بعد اختطافه في حال لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

ونشر الجيش الجزائري نحو ثلاثة آلاف عنصر بحثا عن الضحية، وعثر على جثته في 15 كانون الثاني/يناير 2015 على مسافة نحو عشرين كلم من مكان اختطافه.

فرانس24/ أ ف ب

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