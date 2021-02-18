الرئيس الجزائري يعلن حل "المجلس الشعبي الوطني" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

صورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020. © أ ف ب/ أرشيف

نص : فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس حل "المجلس الشعبي الوطني" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، قال إنها ستكون "انتخابات خالية من الفساد ومفتوحة للشباب".