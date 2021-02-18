الرئيس الجزائري يعلن حل "المجلس الشعبي الوطني" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس حل "المجلس الشعبي الوطني" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، قال إنها ستكون "انتخابات خالية من الفساد ومفتوحة للشباب".
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقال تبون على التلفزيون الرسمي "قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب".
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
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