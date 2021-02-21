الجزائر: عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا وعبد العزيز جراد يحافظ على منصبه كرئيس للوزراء

عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، حسبما جاء في بيان للرئاسة. وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية.

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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد إجراء تعديل حكومي مصغر لم يشمل رئيس الوزراء عبد الجراد. واحتفظ معظم الوزراء بحقائبهم في التعديل الحكومي الذي جرى اليوم وبينهم وزراء المالية والتجارة والزراعة.

وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على وزارات السيادية.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري تعديلا حكوميا. يُثبت عبد العزيز جراد وزيرا أول، ويقلص عدد الدوائر الوزارية تركيزا على الفعالية في الميدان ويقحم كفاءات جديدة. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) February 21, 2021

ويشير بيان الرئاسة الجزائرية إلى تعيين محمد عرقاب وزير المناجم السابق وزيرا جديدا للطاقة بدل عبد المجيد عطار.

وتسعى الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب بعد تراجع إنتاج النفط والغاز مما تسبب في هبوط إيرادات صادرات الطاقة التي تساهم بنحو 60 بالمئة من ميزانية البلاد و94 بالمئة من إجمالي إيرادات الصادرات. وأقرت الحكومة في وقت مبكر من العام الماضي قانونا جديدا للطاقة يتضمن بنودا جاذبة للمستثمرين تشمل حوافز ضريبية.

وزادت جائحة كورونا من التأثيرات السلبية على مالية الدولة، إذ أجبر تراجع أسعار النفط عالميا الحكومة على خفض الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية المزمعة.

وخفضت شركة الطاقة الحكومية خطتها للإنفاق الاستثماري بواقع النصف إلى سبعة مليارات دولار في 2020 مع سعي الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لإجراءات العزل العام

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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