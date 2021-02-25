رئيس وزراء الليبي يقدم للبرلمان اقتراحا بحكومة وحدة وطنية

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رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد محمد الدبيبة أثناء إلقائه كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع للحوار السياسي الليبي، 3 شباط/فبراير 2021.

قدم الخميس رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة لمجلس النواب مقترحا بحكومة وحدة وطنية ودعا المجلس إلى الموافقة عليه. وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي بطرابلس إنه أخذ في الاعتبار "التوزيع العادل" للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.

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قال رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة الخميس إنه قدم لمجلس النواب مقترحا بحكومة وحدة وطنية ودعا المجلس إلى الموافقة عليه.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي بطرابلس إنه أخذ في الاعتبار "التوزيع العادل" للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.

وتعاني ليبيا، المنتج الرئيسي للنفط والغاز، من الاضطرابات منذ الانتفاضة على معمر القذافي التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وتنقسم البلاد منذ 2014 بين حكومتين متصارعتين.

وتتمركز إحدى الحكومتين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بينما تسيطر الأخرى على الشرق بدعم من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي ) التي يقودها خليفة حفتر.

وتسعى الحكومة المؤقتة الجديدة بقيادة الدبيبة لتحل محل الحكومتين القائمتين.

واختار المشاركون في حوار رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي في جنيف الدبيبة رئيسا للوزراء بجانب مجلس رئاسة من ثلاثة أعضاء لقيادة البلاد. وتعهد الرجال الأربعة بعدم الترشح في انتخابات كانون الأول/ديسمبر.

وسيعرض الدبيبة الحكومة المقترحة على مجلس النواب المنقسم منذ سنوات بعد انشقاق بعض أعضائه وتشكيلهم مجلسا منافسا.

ويتفاوض أعضاء مجلس النواب منذ أيام لعقد اجتماع لبحث الحكومة المقترحة قد يتم في مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة.

ويرأس مجلس النواب المتمركز في الشرق بمدينة طبرق عقيلة صالح أحد المرشحين الخاسرين في لقاء جنيف الشهر الماضي.

وتعهد صالح وغيره من الخاسرين البارزين في التصويت، ومنهم وزيرا الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وصلاح النمروش، باحترام نتائج العملية السياسية.

وقام الدبيبة ورئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي بجولات داخل ليبيا والتقيا بممثلين من قوى أجنبية رئيسية خارج البلاد.

فرانس24/ رويترز

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