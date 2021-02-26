الآلاف من أنصار الحراك الشعبي يحتشدون في شوارع العاصمة الجزائرية

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هل يستأنف الحراك الشعبي في الجزائر؟
هل يستأنف الحراك الشعبي في الجزائر؟ © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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احتشد الآلاف من أنصار الحراك الشعبي ظهر الجمعة في العاصمة الجزائرية، بعد عام على توقف المظاهرات جراء تدابير احتواء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.

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احتشد الآلاف من أنصار الحراك الشعبي ظهر الجمعة في العاصمة الجزائرية، بعد عام على توقف المظاهرات جراء تدابير احتواء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.

وعلى الرغم من منع التجمعات رسميا بسبب الأزمة الصحية، تم تنظيم عدة مسيرات منذ بعد الظهر في عدة أحياء وسار المشاركون فيها باتجاه وسط المدينة، وفق شهادات جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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