الآلاف من أنصار الحراك الشعبي يحتشدون في شوارع العاصمة الجزائرية

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احتشد الآلاف من أنصار الحراك الشعبي ظهر الجمعة في العاصمة الجزائرية، بعد عام على توقف المظاهرات جراء تدابير احتواء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.

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احتشد الآلاف من أنصار الحراك الشعبي ظهر الجمعة في العاصمة الجزائرية، بعد عام على توقف المظاهرات جراء تدابير احتواء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.

خرج #الجزائريون من جديد في مظاهرات حاشدة اليوم في إعلان واضح وقوي عن عودة #الحراك الشعبي المطالب بالمزيد من الإصلاحات #الديمقراطية والعدالة وذهاب كل الفاسدين.#حرية #يتنحاو_قاع #الجزائر pic.twitter.com/bIzcLEhYYk — رفيق سحالي Rafik SAHALI (@RafikSahali) February 26, 2021

وعلى الرغم من منع التجمعات رسميا بسبب الأزمة الصحية، تم تنظيم عدة مسيرات منذ بعد الظهر في عدة أحياء وسار المشاركون فيها باتجاه وسط المدينة، وفق شهادات جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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